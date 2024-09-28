«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»
Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам
Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.
Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.
Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.