Байден назвал убийство Насраллы «мерой справедливости»

Байден назвал «справедливым» убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

Президент США Джо Байден прокомментировал убийство лидера движения «Хезболлах» Хасана Насруллы израильскими силами, сообщает ТАСС.

Байден заявил, что считает это справедливым возмездием за теракты, в которых Насруллу и его группу обвиняют на протяжении четырех десятилетий.

«Его смерть в результате израильского авиаудара – это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», – заявил Байден.

Американский президент также заверил, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля защищаться от угроз со стороны «Хезболлах», ХАМАС, хуситов и других террористических групп, которые получают поддержку от Ирана. Байден отметил, что данная операция, проведенная израильской армией, была ответом на многолетние действия «Хезболлах», которые представляли угрозу для Израиля и его союзников.

Тем не менее, Байден подчеркнул, что США стремятся к снижению напряженности в регионе, намереваясь использовать дипломатические методы для разрешения конфликтов в Газе и Ливане. Он отметил, что настало время для достижения соглашений, которые помогут устранить угрозы Израилю и обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля подтвердила, что Насрулла был убит в результате авиаудара в Бейруте. Эта операция получила кодовое название «Новый порядок». Вскоре после этого движение «Хезболлах» официально объявило о гибели своего лидера.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством. МИД России обвинил Израиль в причастности к этому убийству и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

В свою очередь, востоковед Кирилл Семенов отметил, что гибель Насруллы не следует приравнивать к поражению «Хезболлы», так как иранские офицеры могут взять на себя руководство всеми военными операциями движения.