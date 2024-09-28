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Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством, и отметил обострение арабо-израильского конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН назвал гибель лидера шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы политическим убийством, передает
ТАСС. В своем выступлении Лавров выразил обеспокоенность тем, что подобные методы убийств становятся обычной практикой. Министр подчеркнул, что это трагическое событие произошло в Бейруте и указал на его негативное влияние на региональную безопасность.
Также Лавров связал убийство с общим обострением ситуации в различных регионах Ближнего Востока, включая арабо-израильский конфликт и другие горячие точки. Глава МИД России отметил, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой для всех, иначе ее не будет ни для кого. По его словам, Россия много лет пыталась донести это понимание до стран Запада, которые, по мнению министра, страдают от комплекса исключительности и безнаказанности.
Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в Бейруте, а операция была названа «Новый порядок». Спустя некоторое время шиитское движение «Хезболлах» подтвердило гибель своего лидера. Этот инцидент усиливает напряженность в регионе и подчеркивает важность поиска решений для стабилизации ситуации.
Ранее МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.
Востоковед Кирилл Семенов отметил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражения движения, так как иранские офицеры могут начать руководить его военными операциями.
Кроме того, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла» столкнулась с «врагом изнутри», который подсказал местоположение Насраллы, всегда державшееся в секрете.