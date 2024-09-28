Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем

Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану

Лавров потребовал от Израиля и «Хезболлы» выполнения резолюции Совбеза ООН

Tекст: Антон Антонов

На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр заявил: «Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства «Хезболлы» по отводу всех формирований к северу от реки Литания».

«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье», – приводит его слова ТАСС.

Лавров прокомментировал решение Израиля бомбить Бейрут, заявив, что немедленное прекращение боевых действий могло бы остановить кровопролитие и создать условия для политического урегулирования.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН имеет инструменты для обеспечения выполнения своих решений и должен применять их строго к нарушителям, чтобы резолюции не оставались на бумаге.

В своем выступлении министр обратился к членам Совбеза с просьбой поставить интересы народов Палестины и Израиля выше политических расчетов. Он потребовал прекращения огня, освобождения незаконно удерживаемых лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

Кроме того, Лавров обратился к США, подчеркнув, что их поддержка может способствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут либо продолжать блокировать работу Совета Безопасности ООН, либо встать на сторону мира. Министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства. «Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной», – сказал он.

Лавров заявил, что спираль насилия вышла за пределы зоны арабо-израильского противостояния, распространяясь на другие регионы. Лавров подчеркнул, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается, и указал на кризисные очаги, такие как Красное море и Аденский залив.

Лавров отметил, что количество убитых «перевалило» за 41 тыс., а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тыс., большинство из которых – мирные жители, включая женщин, детей и стариков. По его словам, Сектор Газа «стал самой большой тюрьмой под открытым небом».

«Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию: нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо», – заявил он. По его словам, ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет».

Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию, получившую название «Стрелы севера». Указывается, что основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны. В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.