«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.6 комментариев
Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем
Россия обвинила Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» и эскалации конфликта на Ближнем Востоке
МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти, призвав к прекращению боевых действий, следует из заявления Министерства иностранных дел России.
В заявлении подчеркивается, что ответственность за возможную эскалацию конфликта в регионе лежит на Израиле. Российские дипломаты выразили обеспокоенность возможными драматическими последствиями этого акта, которые могут затронуть Ливан и весь Ближний Восток.
МИД также отметил, что, совершая это убийство, израильская сторона понимала риски, связанные с потенциальной вспышкой насилия, но все равно пошла на этот шаг. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.
В связи с этим российская сторона призвала Израиль прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования.
В заявлении особо подчеркивается необходимость вмешательства международного сообщества, чтобы предотвратить превращение текущей ситуации в полномасштабную вооруженную конфронтацию в регионе. Российские дипломаты настаивают на том, что ответственные члены мирового сообщества должны приложить все усилия для стабилизации обстановки.
«Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.
Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.
Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы.