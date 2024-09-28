  • Новость часаВ Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    В Госдуме рассказали об интересе немцев к российским телеканалам
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насруллы
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 15:10 • Новости дня

    СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насруллы

    Ynet: Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насруллы

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские ВВС провели операцию под названием «Новый порядок», сбросив более 80 тонн бомб на бункер в пригороде Бейрута, где находился лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, пишет Ynet.

    По данным новостного портала, в ходе операции под названием «Новый порядок» было сброшено более 80 бомб, каждая из которых весила тонну, передает РИА «Новости».

    Представитель Армии обороны Израиля сообщил о проведении операции, целью которой было уничтожение Насруллы в бункере, расположенном в пригороде Бейрута. Сообщается, что Насрулла находился в бункере в момент атаки.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

    28 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану

    Лавров потребовал от Израиля и «Хезболлы» выполнения резолюции Совбеза ООН

    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и «Хезболла» должны выполнять обязательства по резолюции Совбеза ООН 1701, против нарушителей нужно принять строгие меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр заявил: «Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства «Хезболлы» по отводу всех формирований к северу от реки Литания».

    «Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров прокомментировал решение Израиля бомбить Бейрут, заявив, что немедленное прекращение боевых действий могло бы остановить кровопролитие и создать условия для политического урегулирования.

    Он отметил, что Совет Безопасности ООН имеет инструменты для обеспечения выполнения своих решений и должен применять их строго к нарушителям, чтобы резолюции не оставались на бумаге.

    В своем выступлении министр обратился к членам Совбеза с просьбой поставить интересы народов Палестины и Израиля выше политических расчетов. Он потребовал прекращения огня, освобождения незаконно удерживаемых лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

    Кроме того, Лавров обратился к США, подчеркнув, что их поддержка может способствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут либо продолжать блокировать работу Совета Безопасности ООН, либо встать на сторону мира. Министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства. «Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной», – сказал он.

    Лавров заявил, что спираль насилия вышла за пределы зоны арабо-израильского противостояния, распространяясь на другие регионы. Лавров подчеркнул, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается, и указал на кризисные очаги, такие как Красное море и Аденский залив.

    Лавров отметил, что количество убитых «перевалило» за 41 тыс., а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тыс., большинство из которых – мирные жители, включая женщин, детей и стариков. По его словам, Сектор Газа «стал самой большой тюрьмой под открытым небом».

    «Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию: нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо», – заявил он. По его словам, ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет».

    Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию, получившую название «Стрелы севера». Указывается, что основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны. В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2024, 20:30 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» остался невредим при атаке Израиля

    Al Hadath: Генсек «Хезболлы» шейх Насрулла избежал ранения при атаке израильских ВВС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь шиитской партии шейх Хасан Насрулла остался невредим после атаки израильских ВВС на подземный штаб «Хезболлы» в южном Бейруте, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников, на которые ссылается Al Hadath, «шейх Насрулла цел и невредим, с ним все хорошо», передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что руководство «Хезболлы» планирует выступить с официальным заявлением в ближайшие часы. Оно будет касаться «израильской агрессивной акции против Ливана».

    Напомним, Израиль объявил об ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 13:58 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия заявила об уничтожении почти всего военно-политического руководства «Хезболлы», в живых остался один человек.

    Согласно опубликованной инфографике, в живых остался лишь Абу Али Рида, региональный командир, который продолжает свою деятельность, передает «Российская газета».

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2024, 18:27 • Новости дня
    Арабские дипломаты покинули Генассамблею ООН при выступлении Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации арабских стран встали и покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста, когда на трибуну для выступления вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    В момент, когда председатель пригласил Нетаньяху на трибуну, десятки дипломатов встали и начали покидать зал, передает ТАСС.

    Это произошло во время общеполитических дискуссий. Некоторые делегации предпочли вовсе не приходить на выступление Нетаньяху. В результате выступление израильского премьера проходило в полупустом зале.

    Ранее Ливан заявил о гибели 35 детей в результате израильских авиаударов.

    Коментарии (2)
    28 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы

    Reuters: Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы

    Иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место в связи с сообщениями о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы, что также привело к ужесточению мер безопасности вокруг его резиденции.

    Духовный лидер Ирана Али Хаменеи был переведен в безопасное место после сообщений о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Это решение было принято с целью обеспечения его безопасности, в то время как напряженность в регионе продолжает расти. Источники агентства отметили, что меры безопасности в районе пребывания Хаменеи были значительно усилены.

    Собеседники агентства также подчеркнули, что Иран активно взаимодействует с «Хезболлах» и другими союзниками в регионе. Эти контакты направлены на координацию дальнейших действий в ответ на сообщения о гибели Насруллы. Взаимодействие с союзниками подчеркивает стратегическую важность решения, принятого в Тегеране, и возможно, указывает на подготовку к определенным политическим или военным шагам.

    В то же время, ситуация остается неопределенной, поскольку официального подтверждения гибели Хасана Насруллы пока не поступало. Такая неопределенность способствует сохранению высокого уровня напряженности в регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, ожидая заявлений от официальных лиц Ирана и «Хезболлах».

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 07:38 • Новости дня
    Израильское ТВ сообщило о гибели дочери лидера «Хезболлы»

    Израильское ТВ заявило, что дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Зайнаб стала жертвой удара по Бейруту

    Tекст: Антон Антонов

    В результате авиаудара Израиля по югу Бейрута погибла дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Зайнаб, которая неоднократно заявляла о лояльности целям движения, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    В частности, в интервью телеканалу Al Manar в 2022 году она отмечала, что когда ее брат Хади «стал мучеником» (погиб в 1997 году в бою с израильскими военными), родители «не пролили ни одной слезы», передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудары по Бейруту. Сообщалось, что они пытались убить лидера ливанского шиитского движения «Хезболла».

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Израиль объявил об ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль объявил об ударе по центральной штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице, сообщил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Удар нанесен по центральной штаб-квартире «Хезболлы», уточнил генерал, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что ее якобы намеренно построили под жилыми зданиями в центре района Дахия в Бейруте.

    Ранее израильская армия заявляла о поражении за сутки 220 объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    В Израиле объяснили попытку убить лидера «Хезболлы»

    Axios сообщил о попытке Израиля «убрать» Насраллу «из процесса принятия решений»

    Tекст: Антон Антонов

    Удары по Бейруту нанесены Израилем с целью убить лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, сообщил канал Al-Arabiya. Израильские чиновники сказали, что его решили «убрать из процесса принятия решений».

    По данным Al-Arabiya, ВВС Израиля не удалось ликвидировать Насраллу, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что «высокопоставленные представители «Хезболлы» находились во время нападения в штаб-квартире», когда ВВС нанесли удар по Бейруту.

    Указывается, что нападение связано с нежеланием Насраллы разрывать связи с палестинским движением ХАМАС и останавливать боевые действия на северной границе Израиля. В результате, как заявил израильский чиновник, его захотели «убрать из процесса принятия решений».

    Однако иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник в Ливане сообщило, что «ни один из лидеров «Хезболлы» не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля».

    Напомним, около десяти взрывов произошло в Бейруте. ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы».


    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    Названо число погибших при ударе Израиля по Бейруту

    Tasnim: При ударе Израиля по Бейруту погибли 14 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате израильского авиаудара по району Бейрута, где находятся офисы шиитского движения «Хезболла», составило не менее 14 человек, сообщило агентство Tasnim.

    Все погибшие, по данным источников Tasnim, являются мирными жителями, передает ТАСС.

    Напомним, израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице. По данным телеканала Al Hadath, генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла остался невредим после атаки.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 21:41 • Новости дня
    Нетаньяху решил сократить визит в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сократить визит в США из-за последних событий на Ближнем Востоке, заявил советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман.

    Как указал Гендельман, «Нетаньяху решил сократить свой визит в США и уже вылетает обратно в Израиль», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что делегации арабских стран встали и покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста, когда на трибуну для выступления вышел Нетаньяху.

    В пятницу пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров заявил главе МИД Ливана о поддержке России суверенитета республики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом подтвердил поддержку России суверенитета республики на фоне усиления бомбардировок Израиля.

    В сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН говорится, что в настоящее время подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. В ведомстве уточнили, что тематика обсуждения была задана трагическими событиями в республике на фоне усиления бомбардировок со стороны Израиля, передает ТАСС.

    В пятницу пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице, в результате которого погибли не менее 14 человек.

    Ранее Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подчеркнули важность завершения огня в Газе и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 14:13 • Новости дня
    Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы

    Tекст: Александра Юдина

    Ливан сделает так, чтобы Израиль пожалел о своих действиях, заявил агентству Tasnim лидер Ирана Али Хаменеи в свете сообщений о гибели генсека «Хезболлах» Хасана Насруллы.

    Хаменеи выразил уверенность в том, что Ливан заставит Израиль понести ответственность за свои действия в ближневосточном регион, передает ТАСС.

    «Сегодня Ливан с Божьей помощью заставит злобного и наглого врага пожалеть о вторжении», – подчеркнул он.

    Также иранский лидер сообщил, что все силы сопротивления в ближневосточном регионе поддерживают шиитское движение «Хезболлах».

    Хаменеи призвал мусульман всего мира оказать поддержку народу Ливана и «Хезболлах».

    Кроме того, он подчеркнул необходимость «противостоять Израилю» всеми доступными средствами.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

    Коментарии (2)
    28 сентября 2024, 04:58 • Новости дня
    Израиль заявил, что у него нет конфликта с Ливаном

    Израильский постпред при ООН Данон отказался считать удары по «Хезболле» конфликтом с Ливаном

    Tекст: Антон Антонов

    У Израиля, который наносит авиаудары по Бейруту, нет конфликта с Ливаном, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон.

    «У нас нет конфликта с Ливаном», – приводит слова Данона РИА «Новости».

    Он призвал народ Ливана «говорить открыто и оказывать давление», чтобы ливанское шиитское движение «Хезболла» не смогло «разделить Ливан для очередной войны против Израиля».

    Напомним, Израиль возобновил бомбардировку Бейрута.


    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Израиль возобновил бомбардировку Бейрута

    Истребители ВВС Израиля нанесли новые удары по Бейруту

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители израильских ВВС нанесли новые удары в районе столицы Ливана, сообщают информационные агентства.

    Взрывы слышны в Бейруте, со стороны южного пригорода ливанской столицы видны столбы дыма, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, нанесены как минимум два новых удара по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригородах ливанской столицы.

    Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что Израиль намерен «атаковать стратегические объекты, которые «Хезболла» разместила в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии».

    Позднее армейская пресс-служба сообщила, что «Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам». Атакованы десятки пусковых установок «Хезболлы» и здания, в которых хранилось оружие, говорится в сообщении.

    Напомним, Израиль проводит операцию, получившую название «Стрелы севера». В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 06:12 • Новости дня
    Блинкен заявил о достижении Израилем военных целей в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль выполнил свои военные задачи в Секторе Газа, нужно начать переговоры о прекращении огня и возвращении заложников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Израиль достиг поставленных военных целей ужасно высокой ценой для гражданского населения, которое попало под перекрестный огонь, созданный «ХАМАС», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».

    Однако, по его мнению, раз «военные цели достигнуты», то «вернуть заложников домой, поставить Газу на лучший путь – в их интересах». Израилю следует прийти к соглашению о прекращении огня, сказал он. Это, по словам Блинкена, соответствует интересам самого Израиля.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства.


    Коментарии (0)
    Главное
    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане достигло 13 человек
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    «Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья

    В Курской области продолжают вытеснять врага из приграничных районов и – одновременно – обустраивать их жителей, вынужденно покинувших свои деревни и села. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с теми, кто спасает людей, оказавшихся в отрыве от родных домов, и отправился к границе с Украиной, чтобы услышать тех, кто не хочет уезжать в эвакуацию, обязательную для 15-километровой зоны. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............