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Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы
Reuters: Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы
Иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место в связи с сообщениями о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы, что также привело к ужесточению мер безопасности вокруг его резиденции.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи был переведен в безопасное место после сообщений о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Это решение было принято с целью обеспечения его безопасности, в то время как напряженность в регионе продолжает расти. Источники агентства отметили, что меры безопасности в районе пребывания Хаменеи были значительно усилены.
Собеседники агентства также подчеркнули, что Иран активно взаимодействует с «Хезболлах» и другими союзниками в регионе. Эти контакты направлены на координацию дальнейших действий в ответ на сообщения о гибели Насруллы. Взаимодействие с союзниками подчеркивает стратегическую важность решения, принятого в Тегеране, и возможно, указывает на подготовку к определенным политическим или военным шагам.
В то же время, ситуация остается неопределенной, поскольку официального подтверждения гибели Хасана Насруллы пока не поступало. Такая неопределенность способствует сохранению высокого уровня напряженности в регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, ожидая заявлений от официальных лиц Ирана и «Хезболлах».
Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте.