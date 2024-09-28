Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Блинкен заявил о внимательном изучении США украинского «плана победы»
В ходе переговоров между лидерами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским украинская сторона представила «план победы» в конфликте с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
«В разговоре между президентами Байденом и Зеленским украинцы представили свой план победы», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Блинкен подчеркнул, что США тщательно анализируют предложенный план, чтобы определить, какие действия со стороны Соединенных Штатов или других партнеров Украины могут быть необходимы для достижения украинцами успеха. Однако подробности самого плана Блинкен не раскрыл, оставив возможность украинской стороне сделать это самостоятельно.
Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.