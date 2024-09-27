Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Президент Чада принял решение освободить задержанных в стране россиян
Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян
Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей, сообщил посол Чада в Москве Адам Бешир.
«Президент принял суверенное решение об их освобождении. Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, находятся в достойных условиях и чувствуют себя хорошо» – сообщил РИА «Новости» посол африканского государства Адам Бешир.
Также посол отметил, что руководство Чада приняло решение, что задержанные россияне не предстанут перед судом.
Ранее сообщалось, что Россия и Чад начали процесс освобождения задержанных россиян в Нджамене.