Президент Чада принял решение освободить задержанных в стране россиян

Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян

Tекст: Константин Сергеев

«Президент принял суверенное решение об их освобождении. Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, находятся в достойных условиях и чувствуют себя хорошо» – сообщил РИА «Новости» посол африканского государства Адам Бешир.



Также посол отметил, что руководство Чада приняло решение, что задержанные россияне не предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что Россия и Чад начали процесс освобождения задержанных россиян в Нджамене.