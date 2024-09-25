Чад начал освобождение задержанных россиян по согласованию с Москвой

Россия и Чад начали процесс освобождения задержанных россиян в Нджамене

Процесс освобождения россиян, задержанных в Чаде, начат, сообщает ТАСС. Об этом заявил посол Чада в России Адам Бешир Махамуд. Он подчеркнул, что республика находится в постоянном контакте с российскими властями по этому вопросу. «Да, [процесс освобождения] начат. И да, Чад в контакте с российскими властями по этому вопросу», – сказал дипломат.

По информации российского Министерства иностранных дел, задержаны были трое граждан России и один гражданин Белоруссии. Среди задержанных россиян – Шугалей М.А., Суэйфан С. Хасан Али и Царев Е.И. Их задержали в Нджамене, столице Чада, 19 и 21 сентября. Также был задержан гражданин Белоруссии Денисевич А.А.

Россия активно взаимодействует с властями Чада по вопросу их освобождения. Министерство иностранных дел России ранее подчеркивало, что московские и чадские власти находятся в плотном контакте для разрешения этой ситуации. Информация о причинах задержания граждан пока не озвучивалась.

Накануне посол Чада в России заявил о планах по освобождению четырех россиян, включая социолога Максима Шугалея, задержанных в этой африканской стране.