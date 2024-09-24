Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.9 комментариев
Посол Чада Бешир анонсировал скорое возвращение задержанных в стране россиян
Посол Чада в России Адам Бешир заявил о планах по освобождению четырех россиян, включая социолога Максима Шугалея, задержанных в этой африканской стране, но дата их отправки на родину пока неизвестна.
Задержанные в Чаде россияне, среди которых находится социолог Максим Шугалей, вскоре будут освобождены и переданы российским властям, сказал Бешир, передает РИА Новости.
Точная дата возвращения российских граждан пока не определена.
По словам дипломата, в общей сложности задержаны были четыре человека. Среди них трое граждан России: Максим Шугалей, Суэйфан и Царев, а также гражданин Белоруссии Денисевич. Посол заявил, что процесс освобождения уже начался, и задержанных готовят к передаче российским властям.
«Не знаю, обвиняют их в чем-то или нет, возможно, в чем-то обвиняют, но не могу этого подтвердить», – заключил посол.
Ранее Министерство иностранных дел России сообщало о предпринимаемых шагах для освобождения задержанных граждан. Как отметили в ведомстве, Москва делает все возможное для скорейшего возвращения своих граждан на родину.
В 2020 году россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены из-под стражи в Ливии, их поместили там под арест в 2019 году.