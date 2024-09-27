Названа непригодная для сдачи в макулатуру бумага

Эксперт Духовников объяснил, какую бумагу нельзя сдавать в пункты сбора макулатуры

Tекст: Татьяна Косолапова

В России стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры. «БумБатл» Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Однако участникам не всегда понятно, какую бумагу на переработку сдавать можно, а какую нельзя.



«Большое заблуждение, что нельзя сдавать в макулатуру глянцевую бумагу. Она отлично подходит для переработки, так как является обычной бумагой с добавлением ряда смол и последующим нанесением на него тонкого слоя белой глины или иных средств и шлифовкой в специальной машине, помогающей материалу блестеть – придавать так называемый глянец. Глянцевая бумага является целлюлозой класса Б и прекрасно подходит для современных перерабатывающих предприятий», – говорит предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Creator Solutions Дмитрий Духовников.

Он подчеркивает, что глянцевую бумагу часто путают с ламинированной, которая как раз содержит пластик и является многокомпонентным изделием. Ее переработка является весьма сложным процессом, так как пластик тяжело удалить. Именно поэтому многокомпонентные продукты, такие как бумажные стаканчики (полистироловая пленка или LDPE-покрытие), упаковка типа Tetra Pak (алюминиевая фольга с картоном и полиэтиленом), а также металлизированная или пропитанная воском бумага, не принимаются на переработку.



«Глянцевая бумага подлежит переработке, поэтому с точки зрения экологии запрещать журналы, агитацию и рекламу на глянце смысла нет. А вот борьба с одноразовой посудой вполне оправдана, ее перерабатывать в разы сложнее», – подчеркивает собеседник.