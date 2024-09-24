Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном

По его словам, на выставке ADEX 2024, в Баку, компания «Рособоронэкспорт» представит ряд новейших технических решений, передает РИА Новости.
Среди главных экспонатов – комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э». Это его первая демонстрация за пределами России.
Михеев отметил, что российская оборонная продукция зарекомендовала себя надежной и эффективной. На выставке, которая проходит с 24 по 26 сентября, российская экспозиция включает 12 компаний, представляющих продукцию для вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.
Комплекс «Ланцет-Э» способен поражать танки, БМП, БТР, инженерную и авиационную технику, а также стационарные и движущиеся надводные цели. Высокая эффективность комплекса была подтверждена в ходе боевых действий. В его составе – барражирующие боеприпасы «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», предназначенные для контрбатарейной борьбы и уничтожения быстроходных наземных и надводных целей.
На ADEX 2024 также была впервые покажут систему радиоэлектронного противодействия дронам РП-377ВМ1. Это универсальное средство способно подавлять каналы радиоуправления и спутниковой навигации. Кроме того, был продемонстрирован образец «Изделие РБ-504П-Э», который автоматически подавляет каналы связи и навигации БПЛА, препятствуя «рою» дронов.
Ранее Минобороны России сообщило, что в приграничной зоне Курской области уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Кроме того, украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области был уничтожен ударом такого же боеприпаса.