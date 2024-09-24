Засуха уничтожила треть урожая овощей на юге Украины

Аномальная жара сократила урожай овощей на юге Украины на треть

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, аномальная жара и засуха на юге Украины сократили урожай овощей на треть. Руководитель агрохолдинга «Южная аграрно-экспортная компания» Юрий Кормышкин отметил, что в некоторых регионах снижение урожайности достигло 45-50%. Засуха повлияла как на ранний урожай, так и на летние посевы в Николаевской области, где предприятие потеряло четверть урожая капусты.



Кормышкин прогнозирует рост цен на овощи, в частности на так называемый борщовый набор. Он отметил, что увеличение цен связано с ростом накладных расходов, включая стоимость электроэнергии и логистики. В условиях отключения электроэнергии для хранения урожая могут использоваться генераторы, что также увеличит стоимость хранения.

Кроме того, как сообщалось, средняя цена тарелки борща на Украине выросла с 2020 года. В Николаевской области она достигла 3,1 доллара. Украинские аграрии предупреждают о возможном резком росте цен в связи с погодными условиями и снижением урожая. Президент Ассоциации фермеров Иван Томич заявил о вероятном увеличении цен на мясо и молочные продукты, также отмечаются проблемы с энергоснабжением, влияющие на мукомольную промышленность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе из-за засухи. Вследствие этого создали оперативный штаб для решения проблемы. Ранее в Ингушетии из-за аномальной жары и отсутствия дождей также пострадали посевы, и было решено объявить режим ЧС.