Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Засуха уничтожила треть урожая овощей на юге Украины
Аномальная жара сократила урожай овощей на юге Украины на треть
Аномальная жара и длительная засуха вызвали снижение урожая овощей на 30% на юге Украины, что, по мнению экспертов, приведет к значительному росту цен на овощную продукцию.
Как сообщает ТАСС, аномальная жара и засуха на юге Украины сократили урожай овощей на треть. Руководитель агрохолдинга «Южная аграрно-экспортная компания» Юрий Кормышкин отметил, что в некоторых регионах снижение урожайности достигло 45-50%. Засуха повлияла как на ранний урожай, так и на летние посевы в Николаевской области, где предприятие потеряло четверть урожая капусты.
Кормышкин прогнозирует рост цен на овощи, в частности на так называемый борщовый набор. Он отметил, что увеличение цен связано с ростом накладных расходов, включая стоимость электроэнергии и логистики. В условиях отключения электроэнергии для хранения урожая могут использоваться генераторы, что также увеличит стоимость хранения.
Кроме того, как сообщалось, средняя цена тарелки борща на Украине выросла с 2020 года. В Николаевской области она достигла 3,1 доллара. Украинские аграрии предупреждают о возможном резком росте цен в связи с погодными условиями и снижением урожая. Президент Ассоциации фермеров Иван Томич заявил о вероятном увеличении цен на мясо и молочные продукты, также отмечаются проблемы с энергоснабжением, влияющие на мукомольную промышленность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе из-за засухи. Вследствие этого создали оперативный штаб для решения проблемы. Ранее в Ингушетии из-за аномальной жары и отсутствия дождей также пострадали посевы, и было решено объявить режим ЧС.