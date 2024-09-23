Москалькова сообщила о вымогательстве выкупа за попавших в плен бойцов СВО

Tекст: Ольга Иванова

Она отметила, что родственники военных не идут на провокации, передает ТАСС.

«Мы сталкиваемся с тем, что родственники военнослужащих, попавших в плен, получают с украинской стороны угрозы совершить убийство пленного или насилие над ним под условием, что родственники должны выйти с протестами против власти», – рассказала Москалькова.

Также она добавила, что фиксируются обращения о вымогательствах выкупа за пленных, когда указываются конкретный счет и сумма, которую нужно перевести.

Москалькова на пресс-конференции добавила, что связь с людьми, насильственно вывезенными Киевом с территории Курской области, отсутствует.

«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица…, что является грубым нарушением [правил] обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта, их родственникам не сообщено, где они находятся, контактов у них с родными и близкими не по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», – отметила она.

Москалькова рассказала, что обратилась у омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой дать информацию с перечнем граждан, которые оказались на территориях, временно оккупированных украинскими силами.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ удерживают в одном из социальных учреждений Суджи от 70 до 120 мирных жителей.

«На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа – одно из социальных учреждений. По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек – это дети», – сказал он.

Мирошник рассказал, что на данный момент известно о 266 раненных и 56 убитых мирных гражданах с момента вторжения ВСУ в Курскую область, среди раненных 11 детей.

Ранее сообщалось, что в освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими.