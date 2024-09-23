При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

Tекст: Валерия Городецкая

«Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», – написал Смирнов в Telegram-канале.

По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, которые в спешке покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.

Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родными и близкими, а также от организаций.

Смирнов добавил, что поиски осложнены тем, что многие граждане, выехавшие с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Губернатор призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.

Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.