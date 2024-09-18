Мама участника «Зарницы 2.0»: Эта игра прививает детям патриотизм и любовь к Родине

Мама командира отряда Пензенской области: Участники «Зарницы» приобрели военно-прикладные навыки и улучшили лидерские способности

Tекст: Олег Исайченко

«Зарница 2.0» – невероятное мероприятие, организованное на высочайшем уровне. Оно прививает детям патриотизм, истинную любовь к Родине, а также уважение к своей стране», – отметила Елена Повелихина. Ее сын Роман был признан лучшим командиром в рамках соревнований. Он возглавлял отряд Пензенской области.

«Если сравнивать с советской «Зарницей», то современный проект стал масштабнее и благодаря технологиям реалистичнее. Мы всей семьей смотрели прямую трансляцию и поражались, насколько живо и реально это выглядит. В некоторые моменты казалось, что это не игра, а реальные события», – поделилась собеседница.

Она отдельно указала на возможность детей пообщаться в рамках «Зарницы 2.0» с участниками боевых действий, Героями России. «Опыт взаимодействия с профессиональными наставниками очень полезен и ценен», – считает Повелихина.

По ее мнению, участники игры не только приобрели военно-прикладные навыки, но и улучшили лидерские способности. «Крайне важно уметь распределять фронт работы и обязанности внутри команды: куда кого направить, кому что сделать, – уточнила собеседница. – Кроме того, «Зарница 2.0» позволяет развить такие качества, как целеустремленность и трудолюбие».

«Мне кажется, участники игры никогда не забудут этот опыт. Когда мы их встречали с поезда, у них горели глаза – столько было эмоций! Уверена, наши дети продолжат воспитывать в будущем поколении те же качества, которые им привила «Зарница 2.0». Ну а мы, родители, попросту счастливы и гордимся успехами наших мальчишек», – заключила Повелихина.

Ранее в Волгограде на Мамаевом Кургане прошли церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Среди наставников были бойцы спецоперации.

«Это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе… Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий», – заявил Владислав Головин (позывной «Струна»), ветеран СВО, участник программы «Время Героев», Герой России. Он считает, что «навыки и качества, приобретенные на полях «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации».

В свою очередь главнокомандующий игры, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов подчеркнул, что каждое испытание на «Зарнице 2.0» стало «возможностью применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников».

«Зарница 2.0» была создана по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. Проект объединил участников со всей страны. Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций. При этом ребята общались с наставниками, имеющими реальный военный опыт.

В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.