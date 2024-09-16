Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Озвучен приговор заложившему бомбу в здание военкомата в Новосибирске
Суд в Новосибирске назначил 13 лет колонии заложившему бомбу в здание военкомата
Второй Восточный военный окружной суд назначил 13 лет колонии Евгению Ряполову, который в декабре 2023 года заложил самодельное взрывное устройство в здание военкомата Новосибирска, сообщила пресс-служба УФСБ.
Как говорится в сообщении, Вторым Восточным окружным военным судом Ряполов признан виновным, в итоге ему бфло назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием первых трех в тюрьме и последующих десяти в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.
Осужденному также назначен штраф в размере 248 тыс. рублей.
Ранее жителя Новосибирска приговорили за подготовку к диверсиям по заданию «Азова».