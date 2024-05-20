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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    34 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    55 комментариев
    20 мая 2024, 07:44 • Новости дня

    Суд приговорил жителя Новосибирска к 25 годам за подготовку к диверсиям по заданию «Азова»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, планировавшему поджог военкоматов по заданию батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), передает источник из зала суда.

    Как сказал судья, подсудимому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшихся 20 лет – в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России и вандализм.

    19 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

    В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

    В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

    В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    17 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

    Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

    По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

    Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Коментарии (36)
    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

    Коментарии (99)
    17 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

    Коментарии (10)
    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

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    17 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши

    Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши

    Tекст: Вера Басилая

    В случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, если нет «санитарной зоны» на Украине, которая должна протянуться до Польши, заявил заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.

    Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.

    По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».

    Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.

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    17 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал цель перестановок в кабмине

    Путин: Перестановки в кабмине направлены на достижение целей СВО

    Путин назвал цель перестановок в кабмине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Административные ресурсы страны должны быть направлены на достижение главной задачи – целей специальной военной операции (СВО), с этим связаны и последние назначения, заявил президент Владимир Путин по итогам госвизита в Китай.

    Объясняя назначение Андрея Белоусова министром обороны, Сергея Шойгу – секретарем Совбеза, а экс-министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – первым вице-премьером, Путин сказал: «Мы хотим сосредоточить административные ресурсы для достижения основной задачи, которая стоит сегодня перед страной – достижения нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции». Слова главы государства передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова является внедрение инноваций в Вооруженные силы России.

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    18 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Наступление российских военных на Харьковском направлении – это только начало, все исконно русские земли должны быть освобождены от неонацистов, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    В своем Telegram-канале он отметил, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов. Он также добавил, что с принятием закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем».

    Также Джабаров подчеркнул, что Украину привели на грань катастрофы, а чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

    Коментарии (23)
    17 мая 2024, 12:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ перебрасывают подразделения в Харьковскую область из-за сложной обстановки на фронте, частично украинских военных снимают с других направлений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, усилено несколько направлений отдельными батальонами, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК Украина».

    Также Зеленский отреагировал на предложенное Францией олимпийское перемирие. Он назвал такую инициативу президента Франции Эммануэля Макрона «неживой историей».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск.

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    18 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили село Старица в Харьковской области

    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка ВС России «Север» освободила населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Из сообщения в Telegram-канале Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

    Кроме того, за сутки отражены четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ – до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, были поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

    РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли сражался на Украине под флагом организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена на территории России), и попал под обстрелы возле Харькова.

    В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

    В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

    СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

    Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

    Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

    В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»

    Коментарии (7)
    17 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    ВСУ оставили большую часть позиций в Нетайлово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, в Нетайлове располагались нескольких украинских бригад, сформированных из мобилизованных штурмовиков без опыта, которые поэтапно уходили с позиций.

    Источник добавил, что в итоге с большей части позиций ВСУ ушли, зачастую просто бежали. Он добавил, что ВСУ безрезультатно пытались перебрасывать резервы для удержания обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бердычи в Донецкой народной республике.

    Коментарии (3)
    18 мая 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Минобороны: ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый ДНР, противник потерял до 690 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В то же время, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка ЛНР.

    Отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника – до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Также за сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР. Отразили пять контратак ВСУ в районах Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.Потери противника – до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

    Кроме того поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ – до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля, поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

    Коментарии (5)
    18 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиаудары по военному аэродрому и промышленной зоне в городе Миргород Полтавской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.

    Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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