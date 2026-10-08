Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
ICAN: Ракетные испытания Франции подрывают всеобщую безопасность
Ракетные испытания, проводимые Францией, подрывают всеобщую безопасность и являются шагом к эскалации, заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
«ICAN осуждает ракетные испытания, проводимые любым государством, обладающим ядерным оружием. Подобные испытания – это часть спирали эскалации, которую раскручивают все ядерные державы», – цитирует РИА «Новости» координатора ICAN Флориана Эбленкампа.
По его словам, скрытые и явные ядерные угрозы стали нормой, ставя под угрозу безопасность каждого человека.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты M51.3, назвав испытания «громким и четким посланием».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль призвал Францию решать проблемы диалогом вместо пусков ракет.
Во вторник эксперт отметил, что испытанием новой ракеты Франция прорекламировала Евросоюзу свой «ядерный зонтик».