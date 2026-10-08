Нижняя палата парламента Италии одобрила новый избирательный закон

Tекст: Ольга Иванова

Закон был одобрен в третьем чтении 227 голосами против 164 после внесения поправок в Сенате, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Новый закон, который большинство называет «Stabilicum», предполагает премию для коалиции, набравшей более 42% голосов – она получит 55% мест в парламенте.

В случае, если ни одна коалиция не преодолеет этот барьер, места будут распределены пропорционально. Проходной барьер для коалиций установлен на уровне 10%, для отдельных партий – 3%. Кроме того, имя кандидата в премьеры должно быть указано в предвыборной программе, отмечает Corriere della Sera.

Оппозиция раскритиковала реформу, назвав ее «Melonellum» в честь премьер-министра Джорджи Мелони, обвинив ее в попытке укрепить «премьерский» тип правления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народная поддержка Джорджи Мелони оставалась высокой.