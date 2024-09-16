Ученые оценили сообщения о большой запасенной Солнцем энергии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РБК, показатель измеряется с 1749 года по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца и позволяет сравнить силу цикла за разные годы. По словам Богачева, высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался слабым, в действительности намного сильнее прогнозов.

Он допустил, что Солнце могло перейти в режим очередного столетнего роста, но наблюдать за данным явлением необходимо не менее года и к никаким последствиям прямо сейчасэто не приведет. «Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно – просто и так на высоком уровне», – заключил он.

Как сообщил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, количество солнечных пятенхарактеризует «некоторую функцию числа солнечных пятен, которые мы видим в данный момент на диске» и чем больше солнечных пятен, тем больше в целом солнечная активность.

Индекс достиг максимума в XXI веке, однако этот показатель зафиксирован лишь во втором 11-летнем цикле солнечной активности.

Как рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов, циклами называется изменение количества пятен на Солнце.

«Период изменения количества пятен на Солнце был обнаружен почти два столетия тому назад Генрихом Швабе, а швейцарский астроном Рудольф Вольф, обобщив наблюдения с 1610 года, вычислил периодичность, равную почти 11 годам», – добавил он.

Напомним, в субботу на Солнце зафиксировали одну из самых сильных с 2017 года вспышек.