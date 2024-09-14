РАН: На Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек

Tекст: Алексей Дегтярев

Вспышку предварительно классифицировали как X5.3, это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, указали в лаборатории, передает ТАСС.

Это означает, что это четвертая по мощности вспышка с 2017 года.

В Институте прикладной геофизики уточнили, что вспышка оценивается как X4.5, ее продолжительность составила 33 минуты.

При этом есть небольшая вероятность того, что она может по касательной ударить по Земле.

Ранее Институт геофизики сообщал, что вспышка вызвала нарушение КВ-радиосвязи.