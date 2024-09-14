На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
РАН: На Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек
В субботу на Солнце зафиксировали одну из самых сильных с 2017 года вспышек, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Вспышку предварительно классифицировали как X5.3, это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, указали в лаборатории, передает ТАСС.
Это означает, что это четвертая по мощности вспышка с 2017 года.
В Институте прикладной геофизики уточнили, что вспышка оценивается как X4.5, ее продолжительность составила 33 минуты.
При этом есть небольшая вероятность того, что она может по касательной ударить по Земле.
Ранее Институт геофизики сообщал, что вспышка вызвала нарушение КВ-радиосвязи.