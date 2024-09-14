Мощная вспышка на Солнце нарушила радиосвязь на Земле

Вспышка класса M3.1 на Солнце вызвала сбой радиосвязи

Сильная солнечная вспышка класса М3.1 была зафиксирована 14 сентября в 10.41 по московскому времени, сообщает ТАСС. Событие продолжалось 32 минуты и произошло в рентгеновском диапазоне. В Институте прикладной геофизики отметили, что вспышка вызвала нарушения коротковолновой радиосвязи.

Солнечные вспышки классифицируются на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый следующий класс характеризуется увеличением мощности в десять раз, что делает вспышки класса M достаточно значимыми для Земли.

Обычно солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Эти явления могут повлиять на работу спутников, систем связи и даже энергосистем. На фоне текущей вспышки есть вероятность возникновения подобных эффектов в ближайшие дни.

Напомним, на этой неделе на Солнце была зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X, сообщили в ИКИ РАН.