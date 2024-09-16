The Washington Post: Для нового покушения на Трампа использовали не АК-47, а СКС

Во время игры Дональда Трампа на гольф-клубе в Западном Палм-Бич, штат Флорида, вооруженный человек приблизился к территории, но был замечен агентами Секретной службы, сообщает The Washington Post. При обыске было найдено оружие, идентифицированное как «винтовка типа АК-47». Однако эксперты утверждают, что это скорее винтовка типа СКС.

Шериф Пальм-Бич Рик Брэдшоу сообщил, что инцидент произошел на территории гольф-клуба Trump International. Секретная служба заметила вооруженного человека, когда Трамп был на поле, и после выстрела по нему подозреваемый скрылся. На месте происшествия также были найдены два рюкзака с керамическими плитками и камерой.

На пресс-конференции Брэдшоу подтвердил, что винтовка выглядела как АК. Однако изображения, представленные журналистам, указывают на то, что это больше похоже на винтовку СКС в полимерном корпусе, оснащенную магазином для патронов 7,62 мм, характерным для АК. Директор Armament Research Services Н.Р. Джензен-Джонс отметил, что оружие было ошибочно идентифицировано из-за специфической формы магазина и визуально схожей газовой системы.

Винтовка СКС (самозарядный карабин Симонова) – это полуавтоматическое оружие, известное своей дешевизной и доступностью боеприпасов в США. Хотя они менее эффективны на больших расстояниях даже при наличии снайперского прицела, это не было критично в ситуации, где Трамп находился на расстоянии от 300 до 450 метров до предполагаемого стрелка. Остается неясным, были ли произведены выстрелы подозреваемым или только агентами Секретной службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом. Далее сообщалось, что личность подозреваемого установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. Кроме того, ФБР установило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Дональда Трампа.