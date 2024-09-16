В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом

Неподалеку от места предполагаемого покушения на Трампа во Флориде нашли AK-47 с оптическим прицелом

Tекст: Антон Антонов

Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину». Подозреваемый был задержан, а в кустах, где он укрывался, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro, передает РИА «Новости».

Трамп находился в 270–450 м от этого места. «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – заявил шериф.

По его словам, «поле для гольфа окружено кустами, когда кто-то в них заходит, его практически не видно», передает ТАСС.

Брэдшоу пояснил, что меры безопасности вокруг гольф-клуба соответствуют статусу Трампа как кандидата в президенты США и бывшего главы государства. «Он сейчас не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он им не является, безопасность ограничена теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», – сказал Брэдшоу.

Брэдшоу предположил, что в следующий раз, когда Трамп «придет на поле для гольфа, по периметру расставят немного больше людей». Брэдшоу считает, что Секретная служба «сделала именно то, что должна была», и «обеспечила именно ту защиту, какую было необходимо». Агент Секретной службы, по мнению шерифа, «замечательно сделал свою работу».

Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.