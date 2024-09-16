Открыто уголовное дело против конвоиров главка МВД по Москве

В отношении конвоиров главка МВД по Москве открыто уголовное дело о выдаче телефонов подсудимым

Tекст: Антон Антонов

Дело открыто по статье о превышении должностных полномочий. Фигурантам дела может грозить от трех до десяти лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

В документах сообщается, что с конца 2023 года до середины марта 2024 года фигуранты дела обеспечили условия для беспрепятственного взаимодействия подсудимого с другими заключенными в помещении Апелляционного корпуса Мосгорсуда.

В частности, подсудимый мог общаться с соучастниками, совершать телефонные звонки для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Это привело к «нарушению прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде», а также к нарушению «охраняемых законом интересов общества и государства».

Сообщается, что 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера, также установлены IMEI двух устройств.

Суд поддержал просьбу следствия, которое захотело получить информацию о соединениях между абонентами по этим номерам. Информация позволит установить важные для дела обстоятельства. В результате соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено.

В августе при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека. В июне в Ростове-на-Дону группа заключенных также захватила в заложники сотрудников СИЗО-1.

ФСИН назвала фейком сообщения о поощрении осужденных ИК-19 самогоном и телефонами. В июле Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов. В ходе проверки было установлено, что ФСИН ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю за осужденными.