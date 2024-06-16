Заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников УИС, передает РИА «Новости».

На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области и представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

В ведомстве отметили, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка

Ранее работники СИЗО в Кемерове проводили осмотр камер. Двое сотрудников, в том числе женщина, были заблокированы в камере заключенными. Для переговоров и освобождения заложников на место выехало руководство регионального главка ФСИН. Заложники были освобождены.