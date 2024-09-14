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    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    15 комментариев
    14 сентября 2024, 23:31 • Новости дня

    В Харькове и Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, сообщили украинские СМИ.

    Отмечается, что в Харьковской области действует воздушная тревога, а в Херсоне прогремели новые взрывы, передает ТАСС.

    Ранее взрывы прозвучали в украинском Павлограде.

    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    14 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области

    Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области
    @ Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время украинского вторжения в Курскую область иностранные наемники, поддерживающие ВСУ, проявили низкую эффективность, оставаясь позади украинских бойцов и не находя укрытия от российских атак, сообщили в силовых структурах.

    Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

    Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

    Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.

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    14 сентября 2024, 07:55 • Новости дня
    Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

    Российская армия создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр» создана в Херсонской области, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

    По его словам, на базу прибывают для восстановления военные, которые были очень долго на линии боевого соприкосновения.Также на базе проходит ротация, в комплексе происходит работа психологов с этим личным составом, происходит боевое слаживание, занятия, доукомплектация личного состава вооружением, передает РИА «Новости».

    Комплекс тщательно замаскирован, и его найти дроном или спутником неовзможно, он находится на глубине около восьми метров. По словам «Волшебника», места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность и вентиляционные трубы замаскированы под складки местности.

    В подземной базе есть все для отдыха и подготовки бойцов, в скором времени будет освящен православный храм.

    Отмечается, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек от одной недели до трех месяцев.

    Ранее российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы.

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    14 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
    ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил спецопераций ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того они поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 ЗРК, 18133 танка и других бронемашин, 1454 боевые машины РСЗО, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    14 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР
    Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    В результате действий подразделений группировки «Южная» освобожден пункт Желанное Первое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в около Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

    ВСУ при этом потеряли до 715 военнослужащих, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны поблизости от Цукурино, Селидово, Михайловки, Гродовки и Новоэкономическое ДНР.

    Были отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Потери противника составили до 560 военнослужащих, две бронемашины «Казак», три пикапа, американскую 155-мм гаубица М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артустановка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

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    14 сентября 2024, 13:53 • Новости дня
    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца

    Минобороны: В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца

    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам переговорного процесса в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих ВС РФ, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Украине были переданы 103 военных ВСУ, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

    Все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь, также они уже смогли связаться с родственниками.

    «Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны», – говорится в сообщении.

    Напомним, предыдущий обмен пленными по формуле «115 на 115» состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа.

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    14 сентября 2024, 07:25 • Новости дня
    Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иноагента

    Tекст: Вера Басилая

    Признанный иностранным агентом музыкант и комик Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, сообщили в суде.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в суд поступила жалоба от Слепакова (признан иноагентом в России), дата заседания не назначена.

    Ранее Слепаков требовали снять с него статус иностранного агента. Отказ районного суда исключить из реестра иноагентов Слепакова признан законным Московским горсудом.

    Кроме того, в июне Слепакова впервые оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

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    14 сентября 2024, 03:16 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались второй раз за ночь в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает канал «Общественное».

    Очередная серия взрывов прогремела в Киеве на фоне продолжающейся воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в городе Канев Черкасской области.

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    14 сентября 2024, 02:23 • Новости дня
    В Киеве прогремела серия взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее взрывы произошли в Одессе и в Черкасской области.

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    14 сентября 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о разминировании кварталов Часова Яра

    Саперы- дисантники рассказали о разминировании кварталов Часова Яра

    Tекст: Вера Басилая

    Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ проводят разминирование освобожденныех кварталов Часова Яра в ДНР, сообщило Министерство обороны России.

    Саперы обезвреживают, вывозят в поле и уничтожают накладным зарядом противотанковые и противопехотные мины неразорвавшихся снарядов и вражеских FPV-дронов, сбитых с помощью систем РЭБ, а также растяжек.  В Минобороны добавили, что при возможности мину или боеприпас уничтожают на месте, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что саперы -десантники ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства в освобожденных кварталах Часова Яра. Они под огнем противника продвигаются вдоль городских улиц, обследуя обочины и помещения в городской застройке с помощью миноискателя и щупов.

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    14 сентября 2024, 01:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы слышны в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Сообщается, что серия взрывов в Одессе произошла на фоне воздушной тревоги в Одесской области, передает РИА «Новости».

    Напомним,  воздушная тревога объявлена также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

    Ранее взрывы прогремели в городе Канев Черкасской области.

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    14 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    ВСУ использовали гражданскую технику для укреплений на Днепре

    ВСУ применили гражданскую технику для фортификаций на Днепре

    Воздушная разведка группировки «Днепр» обнаружила, что ВСУ активно возводят укрепления на правобережье реки с использованием гражданского транспорта и техники, таких как тракторы с ковшами.

    Командир взвода воздушной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Топаз заявил о наблюдении активных действий украинских сил на правобережье Днепра, сообщает ТАСС. По его словам, ВСУ активно используют гражданскую технику для возведения укреплений. По его словам, бронетранспорт на данном участке не замечен, однако активно применяются гражданские машины, такие как тракторы с ковшами.

    Группировка «Днепр» предпринимает меры для противодействия этим действиям, отметил Топаз. По его словам, ежедневно отправляются пять-семь дронов, чтобы поражать живую силу противника, а также разрушать их средства связи и радиоэлектронной борьбы. Данные меры направлены на сдерживание попыток укрепления украинской стороны.

    Кроме того Топаз сообщил, что подразделения группировки «Днепр» получили новое оборудование – наземные станции управления НСУ 2.0. Эти станции позволяют перепрошивать перехваченные дроны ВСУ и использовать их против противника. Командир взвода сообщил, что новое оборудование было разработано Фондом содействия безопасности и обороне им. П.А. Судоплатова. Полученные дроны тщательно проверяются и подготавливаются для последующего использования.

    Как стало известно в субботу, на территории Херсонской области была создана подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр», об этом рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.

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    14 сентября 2024, 00:45 • Новости дня
    Взрывы произошли в городе Канев Черкасской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.

    В сообщении телеканала уточняется, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. На данный момент воздушная тревога объявлена в Киевской и еще восьми областях Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее воздушную тревогу объявили утром в пятницу в Киевской и Черкасской областях Украины.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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