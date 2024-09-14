На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
В украинском Павлограде раздались звуки взрывов
В городе Павлоград в украинской Днепропетровской области начались взрывы после объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщают украинские СМИ.
В городе раздаются взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения украинской прессы.
Между тем официальный ресурс для оповещения населения сообщил о воздушной тревоге в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Предупреждение продолжило действовать в Днепропетровской и Николаевской областях.