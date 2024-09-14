Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.