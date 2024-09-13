До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
Армия Канады потратила миллионы на непригодные спальные мешки
Армия Канады закупила зимние спальные мешки на 25,6 млн долларов, которые оказались непригодными для использования зимой. Об этом сообщает телеканал CBC.
Проблемы с новыми спальными мешками выявились во время совместных учений канадских и американских военных на Аляске, передает РИА «Новости».
Солдаты жаловались, что в бракованных спальниках было холодно даже в палатке с работающей печкой. В итоге армия вынуждена была использовать старые спальные мешки, выпущенные еще в 1960-х годах. Министерство обороны Канады уже объявило новый тендер на разработку зимних спальных мешков.
Ранее сообщалось, что канадский модельер Питер Нюгард осужден за сексуальное насилие.