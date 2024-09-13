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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    9 комментариев
    13 сентября 2024, 15:35 • Новости дня

    Армия Канады потратила миллионы на непригодные спальные мешки

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия Канады закупила зимние спальные мешки на 25,6 млн долларов, которые оказались непригодными для использования зимой. Об этом сообщает телеканал CBC.

    Проблемы с новыми спальными мешками выявились во время совместных учений канадских и американских военных на Аляске, передает РИА «Новости».

    Солдаты жаловались, что в бракованных спальниках было холодно даже в палатке с работающей печкой. В итоге армия вынуждена была использовать старые спальные мешки, выпущенные еще в 1960-х годах. Министерство обороны Канады уже объявило новый тендер на разработку зимних спальных мешков.

    Ранее сообщалось, что канадский модельер Питер Нюгард осужден за сексуальное насилие.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    12 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящая в Ростех ОАК отправила ВКС России новые Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны, они были приняты техсоставом.

    Там добавили, что следующие партии уже в производстве, они находятся в разной степени готовности.

    Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения. Также завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

    Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.

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    10 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции.

    «Тригилев... обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», – сказал адвокат Тригилева Дмитрий Чуков, передает РИА «Новости».

    По словам защиты, Минобороны подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. «Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич – профессиональный военный», – добавил адвокат.

    Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий.

    Экс-военком обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу. 5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что Тригилев, будучи в должности военного комиссара Преображенского района Москвы, наградил орденом Мужества бойца, спасшего командира танка «Алеша».

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    10 сентября 2024, 16:46 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На учениях «Океан-2024» во вторник фрегат «Адмирал Головко» провел пуск ракеты «Калибр», сообщило Министерство обороны России.

    Моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало видеозаписи пусков ракет с комплексов и с корабля.

    Во вторник начались о учения «Океан-2024», президент Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.

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    10 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.

    «Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – передает ТАСС слова российского лидера.

    По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей, в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Гладков опроверг взятие Журавлевки в Белгородской области силами ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Он призвал жителей региона не верить непроверенным новостям из «странных источников». «Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков, передает ТАСС. Глава региона отметил, что всех жителей из села ранее отселили.

    Напомним, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки. Среди пострадавших населеных пунктов Октябрьский, Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори.

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    13 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали применять дроны с термитом в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита, начали применять украинские войска в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал представитель силовых структур, российские военные научились противостоять их воздействию.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих и выжигают даже бетон, а учитывая, что сейчас очень сухая трава, они представляют собой серьезную угрозу, поскольку пожар распространяется на позиции в разные стороны.

    «Хотя эффективность таких боеприпасов тоже условная, потому что даже при таком сбросе мы умудряемся быстро потушить такой пожар», – сказал источник.

    Ранее начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что получены данные об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

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    10 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Минобороны показало новые видео пуска «Калибров» с фрегата «Адмирал Головко»

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало новые видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».

    В ходе учений «Океан-2024» фрегат отработал по условным целям ракетами «Калибр», все цели были поражены, а поставленные задачи выполнены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко».

    Во вторник начались о учения «Океан-2024».

    Президент России Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.

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    11 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, они проводились в рамках учений «Океан-2024», сообщили в Минобороны.

    Полет проводился над нейтральными водами этих двух морей в рамках учений «Океан-2024», при выполнении полетного задания экипажи отработали нанесение авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Продолжительность полета составила более девяти часов. Подчеркивается, что все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что в случае военного столкновения России и НАТО Ту-160 может стать «молотом» российского президента Владимира Путина.

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    11 сентября 2024, 08:49 • Новости дня
    Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики

    Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» поставил первые станции тропосферной связи «Гроза» с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 км там, где ее слодно организовать традиционным способом. Станция способна поддерживать скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с.

    В «Грозе» используется основанная на отражении сигнала от тропосферы технология. Для организации линии тропосферной связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мачте или треноге. В состав решения входит цифровой модем, способный за счет нейросетей обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

    В новой версии модема модернизированы встроенные алгоритмы обработки информации. Это позволило почти вдвое увеличить скорость передачи данных по сравнению с предыдущей модификацией. В пресс-службе добавили, что тропосферная связь широко используется в армии, так как оборудование обеспечивает серьезную «дальнобойность» покрытия.

    «Линию связи довольно просто организовать при помощи двух станций. На фронте это отличная альтернатива и «подстраховка» кабелю и спутнику и в плане надежности, и в плане экономики. В гражданском секторе тропосферная связь также имеет большие перспективы. Учитывая, что «Гроза» функционирует при температуре от -50 до +65 °C, влажности до 98% и порывах ветра до 20 м/с, ее можно использовать в горных и арктических районах», – указали в Ростехе.

    Напомним, в сентябре 2022 года в России впервые для гражданского рынка началось производство загоризонтных станций связи «Гроза» с дальностью работы более 200 километров.

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    11 сентября 2024, 13:20 • Новости дня
    Кремль: Рассуждения о поставках вооружений в Россию из-за рубежа не обоснованны

    Tекст: Александра Юдина

    Рассуждения о якобы проводимых поставках вооружений в Россию из-за рубежа являются необоснованными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России, они все не имеют под собой оснований», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля заверил, что ВС России имеют полный арсенал средств для продолжения СВО.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

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    11 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Корабли СФ отразили воздушный налет в рамках учения «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Северного флота (СФ) в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили воздушный налет в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.

    Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в рамках учения «Океан – 2024» корабельная ударная группа СФ, в которую вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко», отразила в акватории Баренцева моря воздушный налет условного противника .

    Морякам противодействовали летчики на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К, имитировавшие атаку с различных высот и направлений. Экипаж крейсера применил по самолетам ЗРК «Форт» в режиме электронного пуска, а также поразил цели батареей универсального калибра АК-130 и ЗРК АК-630. Экипаж фрегата выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели артустановкой А-192М, зенитным артиллерийским комплексом «Палаш» и ЗРК «Полимент-Редут».

    Ранее Минобороны России опубликовало новые видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    12 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море

    Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море в ходе учений «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийские стрельбы в Японском море в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» выполнили корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая, сообщили в Минобороны России.

    Российские и китайские корабли в ходе учений «Океан-2024» выполнили стрельбы по морским и воздушным целям, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что корабли ТОФ и ВМС НОАК отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части Японского моря.

    Российско-китайский отряд боевых кораблей отработал организацию противовоздушной, противоминной и противолодочной обороны, отразив атаку авиации с выполнением практической артиллерийской стрельбы, плавание в составе различных строев, преодолев район с минной опасностью и уничтожив морскую плавающую мину.

    Моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, БПЛА и провели ночные стрельбы по морской цели. В составе отряда боевых кораблей действуют корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и судно снабжения «Тайху» ВМС НОАК.

    Ранее корабли Северного флота в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили воздушный налет в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.

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    12 сентября 2024, 13:15 • Новости дня
    Белоусов проверил подготовку специалистов в военно-воздушной академии Воронежа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военно-воздушную академию в Воронеже посетил министр обороны Андрей Белоусов, он проинспектировал подготовку специалистов в вузе, сообщили в ведомстве.

    Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, указало министерство в своем Telegram-канале.

    Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров в ходе доклада сообщил о подготовке кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, РЭБ и других специальностей.

    Зибров сообщил о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами.

    Белоусову показали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), где готовят специалистов по ремонту и обслуживанию.

    В ТЭЧ есть Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н, что дает возможность освоить современные образцы авиатехники в вузе.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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