Армия Канады потратила миллионы на непригодные спальные мешки

США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

Tекст: Денис Тельманов

«У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости».



По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.



