Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.23 комментария
Минобороны: НАТО хочет отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам
Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил замминистра обороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
По его словам, с целью обеспечения условий для принуждения России силой к переговорам по формулам Киева страны НАТО планируют отправку своих войск на Украину, передает РИА «Новости».
Фомин подчеркнул, что это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных стран.
Ранее военнослужащий ВСУ Виталий, служивший в нацбате «Киевская Русь» и отбывающий наказание в колонии в России, рассказал, что НАТО и Евросоюз восемь лет «накачивали» Украину вооружением и идеологически готовили к войне с Россией.