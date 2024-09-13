  • Новость часаЗахарова: Британские дипломаты нанесли ущерб российскому народу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США и Британия обсудят формат начала третьей мировой войны
    Путин: Решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    Байден надел бейсболку в поддержку Трампа
    Россия лишила аккредитации шестерых дипломатов Британии
    Раскрыт возможный план Трампа по миру на Украине
    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    Стоимость золота побила исторический рекорд
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    13 комментариев
    13 сентября 2024, 10:15 • Новости дня

    Военкор ВГТРК Поддубный выписан из больницы

    Tекст: Константин Сергеев

    Из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского выписан военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненый в Курской области.

    Об этом сообщает Telegram–канал «Вести».

    «Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи!», – указала в своем Telegram–канале также и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Евгений Поддубный получил множественные ранения в Курской области у границы, где идут бои с формированиями ВСУ 7 августа. Его нашел местный житель.

    12 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Познер рассказал о причинах отказа работать на Западе после начала СВО

    Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Познер рассказал, что ему предлагали работу на западных каналах, но он отказался. Об этом сообщает Forbes.

    «Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости»

    По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.

    В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.

    Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    Коментарии (5)
    12 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    @ BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор Монголии объявлен демарш, сообщил МИД Украины.

    «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.

    МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.

    Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

    Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».

    Коментарии (16)
    12 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили объекты инфраструктуры на украинских аэродромах
    ВС России уничтожили объекты инфраструктуры на украинских аэродромах
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктурные объекты на украинских военных аэродромах, сообщило Минобороны России в четверг.

    ВС России также поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность украинской армии, и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 59 дронов.

    С начала СВО уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 457 дронов, 579 ЗРК, 17 993 танка и других бронемашин, 1452 машины РСЗО, 14 488 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

    Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.

    МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.

    Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

    Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».

    Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.

    Коментарии (19)
    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

    Коментарии (9)
    12 сентября 2024, 21:02 • Новости дня
    В Финляндии опроверли запуск с ее территории БПЛА для атак на Мурманск

    Генштаб Финляндии исключил использование территории страны для атак на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия не допускает использования своей территории для атак против России. Об этом заявили в Генштабе Сил обороны Финляндии.

    «Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», – заявили в Генштабе в ответ на сообщениях о сбитых над Мурманской областью беспилотниках, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в небе над регионом.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области

    Глава МИД Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области

    Tекст: Константин Сергеев

    На встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по урегулированию ситуации вокруг Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал видеоролик, отражающий многочисленные зверства ВСУ в Курской области и других российских регионах.

    «Это расстрел военнопленных, запрещенный всеми мыслимыми конвенциями», – прокомментировал Сергей Лавров, показывает прямая трансляция круглого стола.

    Другие представленные видеокадры демонстрируют такие преступления, как расстрелы, препятствование эвакуации гражданских лиц, удары по гражданским объектам.

    Ранее Лавров заявил, что Украина наносит удары по энергетическим объектам гражданского назначения России, а «ядерный терроризм стал главной визитной карточкой» киевского режима.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


    Коментарии (2)
    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

    Коментарии (8)
    13 сентября 2024, 04:27 • Новости дня
    Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией

    Стармер в ответ на слова Путина заявил об отсутствии у Британии желания вступать в конфликт с Россией

    Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания не ищет конфликта с Россией, заявил глава британского правительства Кир Стармер, комментируя слова президента России Владимира Путина о вовлечении Запада в конфликт на Украине.

    «Мы не ищем конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений», – приводит слова Стармера «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

    При этом Стармер утверждает, что конфликт якобы начала Россия, а «у Украины есть право на самооборону». Стармер считает, что на Украине, а также на Ближнем Востоке вскоре возможны «действительно важные события». В связи с этим он заявил о необходимости «принять некоторые тактические решения».

    Напомним, источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow.

    Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.

    Коментарии (351)
    13 сентября 2024, 05:45 • Новости дня
    Колумбия попросила прекратить вербовку ее граждан для конфликта на Украине

    МИД Колумбии сообщил о попытках остановить вербовку ее граждан для участия в конфликте на Украине

    Колумбия попросила прекратить вербовку ее граждан для конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Колумбии сообщил, что предпринимает меры, направленные на прекращение вербовки ее граждан для участия в конфликте на Украине и в других странах.

    Ведомство сообщило, что в курсе задержания в России трех колумбийских гражданах по обвинению в наемничестве, передает ТАСС.

    Колумбия направила России и Венесуэле запрос на получение данных о «легальном статусе, местоположении и состоянии здоровья» задержанных. Кроме того, МИД хочет получить от России «разрешение на консульский визит в место заключения».

    МИД Колумбии сообщил, что «попросил по дипломатическим каналам остановить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за границей».

    В начале 2024 года Associated Press сообщило, что ряды ВСУ пополняют сотни наемников из Колумбии, часто бывшие военнослужащие. В августе руководитель ведомства Луис Мурильо предложил парламенту страны проект закона о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

    Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. СМИ сообщили, что наемники, задержанные Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой. Кроме того, в июне сообщалось о колумбийском наемнике Анхеле Карденасе Монтилле, который воевал за ВСУ, но сдался в плен.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2024, 01:57 • Новости дня
    Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина

    Постпред России в Вене Ульянов посоветовал странам Запада не игнорировать «деликатное предупреждение» со стороны Путина

    Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «деликатное, но строгое» предупреждение в связи с возможным применением Украиной западных вооружений большой дальности для ударов вглубь российской территории, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов в Telegram заявил, что Путин озвучил «очень серьезное предупреждение». «Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», – подчеркнул постпред.

    Напомним, Путин отметил, что наносить удары современными западными высокоточными системами большой дальности украинская армия сама не в состоянии. Поэтому использование таких систем будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине, сказал он.

    «Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заявил Путин.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 08:12 • Новости дня
    Взрывы прогремели ночью в районе ж/д станции в Одессе, где находятся склады ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 13 сентября прозвучали взрывы со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). Здесь, по данным подполья, находятся несколько складов, где идет работа с военными грузами, а также расположены две большие секции с гаражами, где хранится военная техника, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что в Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошел взрыв.

    Коментарии (0)
    Главное
    Шарий опубликовал подробности об изгнании британских дипломатов из России
    Сотрудник спецслужб: Терпеть британский шпионаж уже невозможно
    В Тбилиси отказались быть «оружием против России»
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    Колумбия начала бороться с вербовкой граждан в ряды ВСУ
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

    Перейти в раздел

    США и Британия обсудят формат начала третьей мировой войны

    В пятницу в Вашингтоне пройдут переговоры между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером. Им предстоит решить, снимать ли для Украины ограничения на удары по РФ оружием НАТО. Очевидно, что ограничения снимут, но, скорее всего, только часть из них: США постараются спрятаться за спины союзников, подставив их под ответ России. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море

    Впервые за долгие годы Россия проводит на море масштабные учения, которые затрагивают не только весь Военно-морской флот, но даже и ВКС. Какие задачи и каким именно образом должен отработать на этих учениях флот, чтобы подготовиться к битве с западными кораблями и морской авиацией в случае реальных боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............