Украинские БПЛА ударили по цистернам с нефтепродуктами в Запорожской области

Познер рассказал о причинах отказа работать на Западе после начала СВО

Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине

Tекст: Денис Тельманов

«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости».



По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.

В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.

Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.

