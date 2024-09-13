Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.
«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».
Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.
СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.