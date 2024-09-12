США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России

Госдеп заявил об отсутствии изменений в позиции Вашингтона по ограничениям на применение Киевом оружия США против России

Tекст: Антон Антонов

«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», – приводит слова Пателя РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Он подчеркнул, что США предоставляют Украине «экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь». Госдеп полагает, что эта поддержка продолжится. США намерены способствовать большей интеграции Украины с НАТО и ЕС.

Напомним, СМИ сообщают, что президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских ракет.