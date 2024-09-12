Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России
Госдеп заявил об отсутствии изменений в позиции Вашингтона по ограничениям на применение Киевом оружия США против России
На данный момент позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России не изменилась, сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», – приводит слова Пателя РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он подчеркнул, что США предоставляют Украине «экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь». Госдеп полагает, что эта поддержка продолжится. США намерены способствовать большей интеграции Украины с НАТО и ЕС.
Напомним, СМИ сообщают, что президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских ракет.