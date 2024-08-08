ВСУ начали отступать после атаки в Курской области

Белостоцкий: ВС России активно оттесняют противника из Суджанского района в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Белостоцкий выразил уверенность, что в ближайшие сутки российские войска вытеснят ВСУ за российскую границу. По его словам, противник не продвинулся вглубь территории Курской области ни на один метр, он отступает, передает ТАСС.

Также врио замгубернатора добавил, что все мирное население, которое хотело покинуть обстреливаемые территории Курской области, было эвакуировано на бронированных машинах, жителей вывозили под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы.

Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.