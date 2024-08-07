Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено

Tекст: Елизавета Шишкова

«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.

По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.