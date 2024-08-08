Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами

Tекст: Антон Антонов

«И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства», – сообщил Алаудинов в Telegram.

Он подчеркнул, что «ничего критического не произошло». Алаудинов подтвердил, что украинские войска «зашли на приграничные территории» и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, вооруженные силы Украины «максимально пытаются продвигаться».

Как отметил Алаудинов, противник «наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». «Получается, он, я так понял, все бросил сюда», – сказал Алаудинов.

«Даст бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», – заявил он.

Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, но операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается.

В июле председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель сообщил, что киевский режим отвел свои войска от белорусской границы.