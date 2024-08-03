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    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    30 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    3 августа 2024, 22:15 • Новости дня

    За день над Белгородской областью сбито шесть беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Шестой за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Как следует из сообщений ведомства в Telegram, утром были сбиты два БПЛА. Еще два уничтожили около 12.30 и 15.00 мск соответственно. Пятый украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью около 19.00 мск. Около 20.00 мск киевский режим предпринял шестую попытку устроить террористическую атаку c применением БПЛА.

    Напомним, в ночь на субботу средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами.

    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

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    3 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.

    Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

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    3 августа 2024, 16:38 • Новости дня
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»

    Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

    Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.

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    3 августа 2024, 10:02 • Новости дня
    Зеленский раскрыл главную потребность Украины

    Зеленский: Скорейшее завершение конфликта является главной потребностью Украины

    Зеленский раскрыл главную потребность Украины
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевая потребность Украины заключается в том, чтобы конфликт с Россией завершился как можно скорее, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    В видеообращении Зеленский отметил, что МИД и сотрудники его офиса доложили ему о необходимости держать Украину в фокусе мирового внимания, добиваться наращивания поддержки, а также о главной потребности – «как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт», передает телеканал «360».

    Ранее на Западе заявили об осознании украинцами «фантазий» о победе над Россией.

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    3 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    В Турции при спуске на воду украинского корвета не разбилась бутылка шампанского

    При спуске на воду украинского корвета в Турции не разбилась бутылка шампанского

    В Турции при спуске на воду украинского корвета не разбилась бутылка шампанского

    Tекст: Вера Басилая

    Бутылка шампанского не разбилась о корвет «Гетман Иван Выговский» во время церемонии спуска на воду в Турции, что считается плохой приметой для моряков во всем мире.

    Одну из главных морских традиций не удалось соблюсти для корвета «Гетман Иван Выговский», а ранее также бутылка шампанского не разбилась о борт корвета «Гетман Иван Мазепа», пишет «Царьград».

    Церемония спуска на воду второго строящегося для военно-морских сил Украины корвета F 212 «Гетман Иван Выговский» турецкого типа Ada (MILGEM) состоялась в Стамбуле. На церемонии спуска присутствовали министр обороны Украины Рустам Умеров, командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, а также Елена Зеленская.

    Спуск на воду головного корабля «Гетман Иван Мазепа» был произведен 2 октября 2022 года. В конце мая 2024-го он прошел первые испытания в море.

    Ранее сообщалось, что Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого.

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    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

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    3 августа 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения группировки «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ около Зарожного, Приколотного, Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.

    Были отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, передает Telegram-канал Минобороны.

    Противник потерял до 200 солдат, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в ЛНР и ДНР.

    Украинские ВС потеряли до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley и десять автомобилей.

    Ранее сообщалось, что ВС России взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области.

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    3 августа 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска

    Алаудинов: Почти половина района высотных домов в Волчанске взята под контроль ВС России

    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанске, заняли уже практически его половину, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, в Волчанске продолжаются бои, в ходе которых более половины участка в центре города, застроенной высотными домами, перешла под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заявил, что «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями.

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.

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    3 августа 2024, 00:56 • Новости дня
    S&P понизило рейтинг Украины до дефолтного уровня

    S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта»

    S&P понизило рейтинг Украины до дефолтного уровня
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кредитный рейтинг Украины понижен с «CC/C» до уровня «SD/SD» («выборочный дефолт»), сообщило международное рейтинговое агентство S&P.

    До «SD/SD» понижены долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте. Рейтинг еврооблигаций 2026 года опустился с «CC» до «D» (дефолт). S&P объяснило данные шаги решением Киева провести официальную реструктуризацию ряда внешних займов, а также заморозить выплаты по затронутым облигациям до реструктуризации, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «C». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Украинский лидер Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

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    3 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Conversation: Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижения российских войск на поле боя вынудили украинцев изменить свою точку зрения по вопросу переговоров, пишет Conversation.

    В статье Conversation отмечается, что украинский народ больше не хочет терпеть любые трудности ради восстановления границ 1991 года, передает РИА «Новости».

    В публикации также говорится, что развитие событий на фронте идет по сценарию, выгодному для России. К началу 2025 года, когда в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины.

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    3 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Фигурант дела против полковника Пешкова решил сотрудничать со следствием

    Второй фигурант дела против экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова согласился сотрудничать со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников специальной военной операции находится под домашним арестом, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что арест продлен до 7 октября. Фигурант уголовного дела согласился сотрудничать со следствием, он дает показания, передает ТАСС.

    Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

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    3 августа 2024, 05:29 • Новости дня
    Памятник Ленину «переделали» в памятник Тарасу Шевченко на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Житомирской области Украины в рамках «декоммунизации» памятник Владимиру Ленину не стали сносить, а «переделали», теперь это памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщают украинские СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ, памятнику Ленину в селе Котлярка приделали пышные усы, поменяли форму носа и «повязали» на шею шарф. Автором инициативы стала заведующая сельского Дома культуры Татьяна Петрук. Она пояснила, что памятник Ленину собирались сносить, но на установку нового монумента не хватило бы денег.

    «Был Ленин, стал Шевченко», – пишут украинские СМИ. Памятники Ленину и прежде переделывали в памятники Шевченко в Ровненской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Украине в 2014 году начался «ленинопад» – националисты, а затем и официальные власти принялись сносить памятники Ленину. В 2016 году украинские СМИ объявили о том, что в стране демонтировали последний памятник Ленину. Однако объявление оказалось преждевременным.

    Объектами «декоммунизации» стали и прочие памятники, связанные с Россией или СССР. Так, в Киеве герб СССР заменили на украинский трезубец на монументе «Родина-мать». Менее чем через год после замены на новом изображении появилась коррозия.

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    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

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    3 августа 2024, 17:55 • Новости дня
    Депутат Рады назвал Украину страной «неизвестных улиц и потерянных смыслов»

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал Украину страной неизвестных улиц и возмутился решением властей Одесской области переименовать улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, следует из поста депутата в соцсети.

    Депутат возмутился также массовым переименованием улиц, носившим имена героев ВОВ, высказался о «неблагодарности, не дающей сделать шаг назад, к здравому смыслу», передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что у украинских городов «вырвали наше детство».

    «Давно все поняли все, заметили, что смысла в этом нет никакого, что топчут свое, родное, личное, с хрустом втаптывают в асфальт битое стекло всего, что было личным», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, построившая ДнепроГЭС «страна-гигант» вдруг обнаружила, что никто не управляет ничем и ни за что не в ответе».

    Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских улиц и проспектов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о попытках мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей.

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    3 августа 2024, 16:57 • Новости дня
    ЕС предрекли катастрофические последствия из-за кредитного рейтинга Украины

    Евродепутат Мариани: ЕС ждут колоссальные финансовые издержки из-за снижения кредитного рейтинга Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнется с катастрофическими финансовыми издержками из-за понижения кредитного рейтинга Украины, займы, выданные Киеву, никогда не будут отданы, заявил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

    Мариани отметил, что колоссальная помощь, предоставленная Украине в виде займов, никогда не будет выплачена обратно, а значит издержки для ЕС будут катастрофические, передает РИА «Новости».

    Ранее международное рейтинговое агентство S&P сообщило, что кредитный рейтинг Украины понижен с «CC/C» до уровня «SD/SD» («выборочный дефолт»).

    Напомним, в конце июля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «C». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Украинский лидер Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

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