За день над Белгородской областью сбито шесть беспилотников

Tекст: Антон Антонов

Как следует из сообщений ведомства в Telegram, утром были сбиты два БПЛА. Еще два уничтожили около 12.30 и 15.00 мск соответственно. Пятый украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью около 19.00 мск. Около 20.00 мск киевский режим предпринял шестую попытку устроить террористическую атаку c применением БПЛА.

Напомним, в ночь на субботу средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами.