Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.11 комментариев
За день над Белгородской областью сбито шесть беспилотников
Шестой за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.
Как следует из сообщений ведомства в Telegram, утром были сбиты два БПЛА. Еще два уничтожили около 12.30 и 15.00 мск соответственно. Пятый украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью около 19.00 мск. Около 20.00 мск киевский режим предпринял шестую попытку устроить террористическую атаку c применением БПЛА.
Напомним, в ночь на субботу средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами.