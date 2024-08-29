На «Территории смыслов» обсудили предложения для нацпроекта «Молодежь и дети»

Участники «Территории смыслов» предложили идеи для нацпроекта «Молодежь и дети»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» традиционно стал площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед российской молодежью. В этом году основной темой форума стало развитие потенциала молодых людей и поиск эффективных механизмов их реализации.

В рамках заключительной смены «Территория решений» участники обсуждали предложения для национального проекта «Молодежь и дети». Выработанные идеи были представлены на расширенном заседании профильной комиссии Госсовета России с участием первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Как отметил Сергей Кириенко, национальный проект «Молодежь и дети» направлен на всестороннее развитие молодого поколения с самого раннего возраста. Для этого создается необходимая молодежная инфраструктура и развивается система круглогодичных образовательных центров. Однако, подчеркнул Кириенко, успех реализации этих проектов во многом зависит от качества управления.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в том, что идеи, предложенные молодыми людьми на форуме, будут способствовать достижению национальных целей развития России.