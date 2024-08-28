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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    7 комментариев
    28 августа 2024, 15:49 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге

    Лебедев: По складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге нанесли удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в 10.00 в Кривом Роге был прилет по складу, где ВСУ хранили готовящиеся к отправке боекомплекты, передает РИА «Новости».

    Ранее подполье сообщило об ударе по базе иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге.

    28 августа 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР

    Марочко: ВС России заманили в ловушку и уничтожили до взвода «азовцев» на севере ЛНР

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» (украинская бригада «Азов» признана террористической организацией и запрещена в РФ) около села Нововодяное на севере ЛНР, радикалы потеряли около взвода, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, разведка выяснила, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовать северо-западнее населенного пункта Макеевка, после чего было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что нацисты повелись на уловку и, зайдя на позиции ВС России, попали в огневой мешок, после чего, потеряв около взвода, отошли на изначальные рубежи.

    Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств.

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    27 августа 2024, 23:26 • Новости дня
    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам

    Медведев указал на угрозу для страны при игнорировании вопросов миграционной политики

    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Запада продемонстрировали, что в случае провала миграционной политики страна «может просто треснуть», заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Медведев отметил, что «миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь». По его словам, нельзя просто заявить, что на Западе «все провалили», а «мы молодцы». Медведев признал, что в России «в этой сфере тоже очень много проблем», передает ТАСС.

    Как подчеркнул Медведев, опыт стран Запада демонстрирует, что «вообще может произойти» с государством, если «в угоду каким-то либеральным ценностям» игнорировать проблемы миграционной политики. «Страна может просто треснуть», – заявил он.

    Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса нет, поскольку необходимы трудовые ресурсы. Однако, подчеркнул он, приезжие «должны жить по нашим правилам». Они «должны чувствовать себя частью страны», понимать историю России, владеть русским языком, «правильно себя вести» и не «навязывать нам никакие порядки».

    Медведев подчеркнул, что не должно быть «испытательного срока» – если мигрант не уважает «законы страны пребывания», от него следует «моментально избавляться», осуществив «высылку в максимально короткий срок». Как указал Медведев, такова «практика и других стран». При этом, заметил он, универсального средства в данном вопросе нет.

    Напомним, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений. Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

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    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

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    28 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»

    Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»

    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

    Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.

    Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».

    По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.

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    28 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР

    Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб

    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Из города Селидово в ДНР, который контролируют вооруженные силы Украины, уехали украинская администрация и «все службы», в том числе коммунальные, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».

    Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.

    При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.


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    28 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

    Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта

    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявлено обвинение в подготовке теракта, сообщили в правоохранительных органах.

    Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».

    Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.

    Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.

    В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.

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    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    28 августа 2024, 04:28 • Новости дня
    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении ограничений на использование Киевом оружия США против России

    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что в данном вопросе политика США «не меняется». ВСУ разрешено применять американскую военную помощь «для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», сказал он. Однако, как пояснил Райдер, относительно «ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России» политика Вашингтона «остается прежней», передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с Россией». По его версии, США лишь «поддерживают демократическую страну», которой требуется оружие для самообороны.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

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    28 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украина неспособна достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина не обладает мощностями, позволяющими самостоятельно создавать новые АЭС. Офису Зеленского придется обращаться за помощью к американским фирмам и банкам, однако это приведет к колоссальному удорожанию электроэнергии для будущих потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее на Украине заявили о намерении достроить Чигиринскую АЭС.

    «Речь идет о производственной площадке Чигиринской ТЭЦ, которую еще в советское время несколько раз переименовывали в АЭС. Строительных работ данный бюрократический процесс не касался. Проект находился на самой ранней стадии возведения: конструировались здания гуманитарного характера, в частности панельные жилые дома для работников будущей станции», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Сейчас же Украина заявляет о планах по возведению полноценной АЭС с энергоблоками по американской технологии АР1000. Данный реактор уже используется в Китае, однако Поднебесная отказалась от очередной установки этого оборудования. Официальная причина решения не оглашалась, однако вполне возможно, что Пекин был не удовлетворен качеством разработки США. В самих Штатах судьба АР1000 также складывается не лучшим образом», – уточняет он.

    «Что касается Украины, единственной страной, кто может выдать ей кредит на возведение новой станции, являются США. Скорее всего, офис Зеленского получит деньги лишь с условием оформления займа с рыночной ставкой. В текущих условиях это может стать колоссальным бременем для экономики страны», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, обслуживание кредита в этом случае ляжет на плечи потребителей. Однако в таком случае создание АЭС теряет всякий смысл, поскольку главная задача данного объекта – обеспечение населения дешевой энергией. Тем не менее сама по себе площадка Чигиринской ТЭЦ хорошо подходит для конструирования станции», – уверен он.

    «Фактически она находится в центре страны, что может позволить ей поставлять электричество во многие регионы Украины. Однако против проекта по экологическим причинам могут выступить соседние государства ЕС. Кроме того, строительные работы придется вести в условиях военного времени. Данный факт значительно повышает риски. Офису Зеленского придется искать застройщика, готового пойти на эти риски», – уточняет собеседник.

    «Искать его определенно придется за рубежом. У Украины в настоящий момент нет необходимых ресурсов для возведения АЭС. Потенциал советского времени был полностью растерян. Поэтому заявленный проект, вероятно, постепенно превратится в очередную коррупционную схему», – считает эксперт.

    На этом фоне он указал на масштабы воровства на Украине: чиновники умудряются «делать деньги на военных подрядах и гуманитарке». «Они присваивают это себе, а потом перепродают через розничную сеть, а иногда и реэкспортируют под видом украинского продовольствия. В случае с атомной отраслью провести подобные схемы будет сложнее, потому что придется воровать на американской стороне, а не на украинской. Но и здесь будут найдены подходы», – считает спикер.

    «Офис Зеленского руководствуется стратегией: «Если могут дать деньги – проси их на любой проект». Сейчас в этой стране умоляют о займах на любой разрушенный мост. Представители атомного сектора, скорее всего, решили, что им тоже можно попытаться залезть в кормушку», – заключил Анпилогов.

    Ранее украинская компания «Энергоатом» заявила о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области. Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине, предусмотренной на период до 2050 года.

    Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров. «Энергоатом» намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин. Сейчас населенный пункт представляет собой улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.

    Напомним, решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС в Киеве обсуждают с осени 2022 года.

    Кроме того, для усиления энергетической безопасности страны «Энергоатом» проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Как сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, правительство по-прежнему планирует покупку двух реакторов российского производства ВВЭР-1000 у Болгарии.

    Также на Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6. Эти устройства будут первыми из тех девяти, что американская компания Westinghouse собирается создать на Украине. Глава «Энергоатома» Котин заявлял, что после запуска строящихся блоков ХАЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман в свою очередь отмечал, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива.

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    28 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться

    Политолог Шеслер: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться

    Эксперт: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы, которые скрываются от ТЦК и не выходят из домов, не станут трудоустраиваться на «белую» зарплату, чтобы офис Владимира Зеленского получал с них еще и деньги в виде налогов. Они понимают, что подобный шаг рано или поздно приведет их в окопы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении в стране принципа «воюй или работай».

    «Зверская мобилизация и «отлов» мужчин на улицах украинских городов привели к тому, что рынок труда фактически ушел в тень. Люди массово увольняются с тех предприятий, на которых сотрудников не обеспечили бронью. Это в свою очередь повлекло за собой снижение отчислений в бюджет, поскольку население попросту не платит налоги», – отметила политолог Лариса Шеслер.  

    Еще одной мотивацией для украинцев уйти «в тень» стало повышение налога на доходы физических лиц. «Один из основных источников пополнения казны Украины – это НДФЛ», – напомнила она. Офис Зеленского решил бороться с текущими проблемами принудительными мерами. «Людей буквально заставляют официально устраиваться на работу, угрожая тем, что в противном случае они станут первыми кандидатами на мобилизацию», – пояснила собеседница. Однако Шеслер убеждена: эти решения не дадут результатов.

    «Те украинцы, которые скрываются от мобилизации и не выходят из домов, не прислушаются к правительству и не трудоустроятся на «белую» зарплату, чтобы государство получало от них еще и деньги в виде налогов. Они понимают, что подобный шаг рано или поздно приведет их в окопы», – детализировала политолог. 

    В то же время она не исключает, что отток рабочей силы с предприятий может несколько снизиться, но лишь при одном условии – офис Зеленского расширит бронь. «Если этого не будет сделано, то украинцы продолжат оставаться в тени: бегать и прятаться от военкомов, работать неофициально», – уточнила спикер.

    Шеслер напомнила, что принцип «воюй или работай» был озвучен Зеленским еще в январе и Денис Шмыгаль вновь поднял эту тему неспроста. «Дело в том, что до начала лета финансовое положение Украины можно было оценить как более-менее благополучное, потому что бюджет получал огромные вливания с Запада – каждый месяц поступали миллиарды долларов. Доходная часть бюджета, как известно, составляет не больше половины расходной, все остальное компенсируется западными странами. Поскольку сейчас этот денежный поток несколько ослаб, то обострился дефицит бюджета», – пояснила она.

    «В начале года главным мотивом Зеленского, провозгласившего принцип «воюй или работай», было заставить людей пойти в ТЦК. Сейчас иная цель: Киев имеющимися у него в арсенале способами пытается увеличить доходы. Именно поэтому украинцев пинками намерены запихнуть на официальную работу», – заключила Шеслер.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении в стране принципа «воюй или работай», предполагающий, что все украинцы должны либо вступить в вооруженные силы, либо обеспечивать воюющих.

    Он пояснил, что готовящиеся меры должны привести к увеличению числа рабочих мест в «белом секторе» экономики, росту зарплат и, соответственно, увеличению налоговых поступлений в бюджет. По словам Шмыгаля, с февраля 2022 года Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. «Сегодня, чтобы поддержать наших военных, мы должны иметь не менее 10 млн рабочих мест, а мы понимаем, что официально мы видим менее 8 млн рабочих мест», – приводит его слова ТАСС.  

    О нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. Мужчины трудоспособного возраста стремятся любыми путями покинуть страну, опасаясь мобилизации. На этом фоне, например, женщин собрались готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов. Как сообщали украинские СМИ, министерство инфраструктуры страны готовит соответствующую программу обучения.

    Вместе с тем Шмыгаль подчеркивает: необходимо собрать дополнительные деньги на оборонные цели. Он уточнил, что речь идет о «сотнях миллиардов гривен». В Верховную раду уже внесли законопроект об изменениях в бюджет более чем на 500 млрд гривен (около 12 млрд долларов).

    Помимо принципа «воюй или работай» украинское правительство видит еще три источника для выполнения этой задачи: наращивание внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора. «Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», – заявил премьер.

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    28 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Комбат: Прорыв обороны ВСУ на Северском направлении даст выход к Славянску и Краматорску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно прорывают оборону украинской армии на Северском направлении, которую ВСУ возводили несколько лет. Прорыв на этом участке даст выход к Славянску и Краматорску, заявил командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой».

    По его словам, ВС России на этом направлении уже подошли к краю линии обороны ВСУ. «Золотой» добавил, что если их «проломить», дальше противник «посыплется вплоть до Славянска и Краматорска», передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас основная задача на направлении – выйти на Северск, но «оборона ВСУ строилась не день, неделю и не месяц», так что нужно хорошо подготовиться.

    Также он сообщил, что силы противника находятся под большим давлением российских войск, ВС России не дают ВСУ маневрировать.

    «Золотой» отметил: за время боевых действий бойцы его бригады научились противодействовать даже самым неприятным видам вооружения типа дронов, которые сбивают из стрелкового оружия.

    Он сообщил также, что противник испытывает проблемы с личным составом.

    «Когда захватывали радиостанции противника, их старший докладывает о ситуации и пленные тоже докладывают о нехватке личного состава. Напротив нас 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, она несет существенные потери. К ним прикомандировывают батальоны, которые не походят ни для штурма, ни для обороны. Это видно на фронте – они силы пооттягивали (для атак на российское приграничье), а здесь остались силы сдерживания. Если бы не FPV-дроны (только они препятствуют), а так бойцов ВСУ осталось совсем мало», – рассказал «Золотой».

    Он уточнил, что бои ведутся против 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, именуемой «Эдельвейсом». Подразделение существовало еще до начала спецоперации, имеет хороший пиар на Украине и известно нацистской идеологией. В частности, в опорных пунктах российские бойцы неоднократно находили символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, или же вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.

    Ранее командование ВСУ, опасаясь окружения своей группировки на Северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной железнодорожной станции Выемка в ДНР.

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    28 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Белоусов поздравил освободивших Орловку военных

    Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями 589-му и 433-му мотострелковым полкам, которые освободили Орловку в ДНР.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка с освобождением Орловки. Белоусов заявил, что в боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку военные также продемонстрировали «образцы смелости и отваги».

    Поздравления были направлены и 433-му мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества, который, «показывая пример стойкости и упорства в боях», также участвовал в освобождении Орловки. Кроме того, полк освобождал от неонацистов населенные пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка.

    «За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сказано в сообщении.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Орловка.

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    27 августа 2024, 23:49 • Новости дня
    Глава Стародубского муниципального округа пострадал в результате атаки ВСУ

    В результате атаки ВСУ на Брянскую область пострадал глава Стародубского муниципального округа Подольный

    Tекст: Антон Антонов

    В результате повторной украинской атаки на село Курковичи пострадали глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз рассказал в Telegram, что село подверглось атакам украинских дронов. После первой атаки и сброса взрывного устройства в селе начался пожар. На место прибыли пожарные, а также глава округа. Пока Подольный «оказывал помощь жителям», а пожарные боролись с огнем, ВСУ устроили повторную атаку. Пострадавшие доставлены в районную больницу, пожар потушен.

    Напомним, в понедельник украинские беспилотники также атаковали Брянскую область.

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    28 августа 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России поразили лагерь иностранных наемников на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по лагерю иностранных наемников на контролируемой киевским режимом территории, сообщило российское Минобороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили лагерь наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и 49 дронов.

    С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 613 дронов, 575 ЗРК, 17 589 танков и других бронемашин, 1426 машин РСЗО, 13 720 орудий полевой артиллерии и минометов.

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