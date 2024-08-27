Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге
В Кривом Роге российскими военными был нанесен удар по месту дислокации иностранных инструкторов ВСУ, пострадали около 15 человек, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в результате атаки пострадали около 15 солдат ВСУ, среди которых, предположительно, были англоязычные граждане, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали подпольщикам, что после взрывов квартал оцепила Служба безопасности Украины, а гражданские бригады скорой помощи долго не допускались на место происшествия.
Ранее подполье рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить плацдармы на Днепре.