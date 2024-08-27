  • Новость часаУкраина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет
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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    27 августа 2024, 07:42 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по базе иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге

    Tекст: Александра Юдина

    В Кривом Роге российскими военными был нанесен удар по месту дислокации иностранных инструкторов ВСУ, пострадали около 15 человек, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате атаки пострадали около 15 солдат ВСУ, среди которых, предположительно, были англоязычные граждане, передает РИА «Новости».

    Местные жители рассказали подпольщикам, что после взрывов квартал оцепила Служба безопасности Украины, а гражданские бригады скорой помощи долго не допускались на место происшествия.

    Ранее подполье рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить плацдармы на Днепре.

    26 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.

    Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.

    Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

    Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.

    Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

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    26 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

    Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия наносит комплексные удары по Украине по мере накопления разведданных, потому что такие атаки эффективнее одиночных, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

    «Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

    «Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

    В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

    Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

    Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

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    26 августа 2024, 19:50 • Видео
    Зачем Дуров потребовался Макрону

    В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    27 августа 2024, 03:58 • Новости дня
    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет

    Командующий воздушными силами Украины Олещук сообщил о запуске Россией 127 ракет и 109 беспилотников

    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет
    @ Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

    Олещук сообщил, что удар в частности был нанесен «по топливно-энергетическому сектору государства». Россия при этом использовала «ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», передает РИА «Новости».

    Как заявил Олещук в соцсетях, Россия запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников. В частности, Украина заявила о трех ракетах «Кинжал», шести «Искандерах», 77 Х-101, 28 «Калибрах», трех Х-22, десяти Х-59/Х-69.

    Напомним, российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

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    26 августа 2024, 11:48 • Новости дня
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и Центробанка предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.

    Путин проводит совещание в формате видео-конференц-связи из Ново-Огарева, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, а это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал глава государства.


    Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.

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    26 августа 2024, 23:44 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боевых действий

    Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для вооруженных сил Украины

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боевых действий
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наиболее сложная для вооруженных сил Украины ситуация сложилась на Красноармейском (Покровском) направлении, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о «ситуации на фронте». Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР названо «наиболее сложным», там происходит «больше всего российских штурмов», передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что украинское руководство решило усилить красноармейское направление, передает ТАСС.

    Генштаб ВСУ также сообщил о сложной обстановке на данном направлении. Кроме того, генштаб указал на напряженную ситуацию для ВСУ на Дзержинском (торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР).

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейскаа эвакуироваться.

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    26 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление живой силы украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Этим ударом самолет также уничтожил украинскую бронетехнику, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после этого самолет вернулся на аэродром вылета.

    На прошлой неделе Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-500 на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.

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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    26 августа 2024, 23:12 • Новости дня
    Ракеты «Точка-У» сбиты над Курской областью
    Ракеты «Точка-У» сбиты над Курской областью
    @ ВоенТВ Беларуси/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, силами российской ПВО над регионом сбиты четыре ракеты комплекса «Точка-У», сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, киевский режим пытался устроить террористическую атаку около 21.45 мск.

    Напомним, в понедельник российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник самолетного типа над Курской областью.

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    27 августа 2024, 04:13 • Новости дня
    Польских боевиков уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнской косе

    Российские военные ликвидировали польских боевиков при уничтожении пытавшейся высадиться на Кинбурнской косе ДРГ

    Tекст: Антон Антонов

    В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась высадиться на Кинбурнской косе в начале августа, уничтожены граждане Польши, сообщил командир российского расчета ПТРК с позывным «Настроение».

    Командир расчета рассказал, что «были иностранцы, в том числе польские военнослужащие». У них обнаружены шевроны, документы и «специальные знаки в виде жетонов», передает РИА «Новости».

    «Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано», – сообщил он. Члены ДРГ были вооружены винтовками и пулеметами американского производства и «наступательными гранатами импортного производства».

    В ночь с 8 на 9 августа ВСУ устроили сильный артобстрел побережья. Под огнем противника российские военные подготовили свои огневые средства и при появлении плавсредств ВСУ дали отпор, рассказал российский военный.

    Напомним, 9 августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

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    26 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 400 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 400 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 400 человек, танк и две БМП на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли три БТРа и 21 боевую бронированную машину, всего 27 единиц бронетехники за сутки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они потеряли пять артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Малой Локни и Нечаева, сорвала попытки атак в направлении Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки.

    В зоне ее ответственности на Курском направлении ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, танк, три бронемашины.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, 10-го Октября, Кругленького, Локни, Михайловки, Новой Сорочины, Плехово, Снагостя и Южного.

    Авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Бунякино, Бояро-Лежичей, Барановки, Дружбы, Запселья, Катериновки, Малушино, Первомайского, Орловки, Пустогорода, Свессы, Сумы, Хотеня, Червоного и Ястребиного.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 6,2 тыс. человек, 73 танка, 33 БМП, 61 БТР, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 установок РСЗО, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    26 августа 2024, 17:56 • Новости дня
    Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны

    Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление

    Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на серьезное внешнее давление, Россия продолжает демонстрировать экономический рост. Когда же все цели спецоперации будут достигнуты, страна будет прогрессировать еще большими темпами, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В понедельник президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что успешное завершение СВО является основным условием для реализации долгосрочных планов развития России.

    «Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.

    По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.

    «Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «C коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал президент во вступительном слове.

     Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. «По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.

    Глава государства также подчеркнул, что остается сильным потребительский спрос, растет оборот розничной торговли. «Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента», – сказал глава государства.

    Растут и доходы федерального бюджета – за первые семь месяцев этого года они приблизились к 20 триллионам рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2024, 17:04 • Новости дня
    Московская школа получила имя ее директора, ушедшего добровольцем на СВО

    Московская школа № 1794 названа в честь ее директора Чуфистова, погибшего в ходе СВО

    Московская школа № 1794 теперь носит имя бывшего своего директора Александра Чуфистова, погибшего в ходе Специальной военной операции.

    «Директор московской школы №1794 Александр Чуфистов на фронт пошел добровольцем. Осенью 2022 года. Он был командиром мотострелковой роты, старшим лейтенантом. Он погиб 14 февраля 2024 года», – написал журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев в Telegram-канале

    По его словам, жители района, ученики, их родители, коллеги Александра, школы очень хотели, чтобы образовательное учреждение носило имя героя: «Обсуждали эту историю много раз с муниципальными депутатами. Вместе готовили документы и обращения».

    «Огромное спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Теперь школа №1794 носит имя Александра Чуфистова. Дети, которые учатся в этой школе, или первый раз пойдут в неё в сентябре, будут учиться в школе имени русского героя, педагога, патриота», – отметил Медведев.

    Стоит отметить, что ранее Чуфистов как педагог поддерживал возвращение уроков начальной военной подготовки в школы.  По его мнению, на этих занятиях у школьников необходимо было воспитать прежде всего общечеловеческие качества. «У ребят возникают проблемы с выдержкой. Иногда с самообладанием. Порой с целеустремленностью. Кому-то не хватает стойкости. Главное — недостает самомотивации. Человек не в состоянии ответить на вопрос, зачем ему это нужно. Приходится рассказывать прописные истины: это сохранит тебе жизнь», – говорил Чуфистов.





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    27 августа 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно о нахождении за границей виновных в теракте на Крымском мосту

    Стало известно о нахождении ряда фигурантов дела о подрыве Крымского моста за пределами России

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы и ряд исполнителей теракта на Крымском мосту, устроенного в октябре 2022 года, скрываются от СК за пределами России, сообщается в материалах дела.

    В одном из документов сообщается о необходимости процессуальных действий в отношении организаторов и исполнителей, которые «находятся за пределами» России, передает ТАСС.

    Сообщается, что российская сторона в рамках расследования взаимодействовала с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела. Состоялось свыше 30 судебных экспертиз, проведен анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрены электронные носители информации обвиняемых.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда. По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины.

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    26 августа 2024, 10:24 • Новости дня
    Пункт распределения подразделений ВСУ поразили в Полтаве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт распределения подразделений ВСУ для ротаций поражен в Полтаве, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Полтаве был прилет в место распределения ВСУ по разным направлениям, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что в Виннице был удар по центру комплектации, мобилизованных начали перевозить в другое место».

    Он рассказал также, что по Киеву было нанесено около десятка ударов.

    Ранее очевидцы сообщили о взрывах у киевского аэропорта Жуляны.

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    27 августа 2024, 01:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Кривом Роге

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Кривом Роге произошли взрывы, сообщают украинские СМИ. Как сообщают в соцсетях, удар мог быть нанесен по гостинице с иностранными военными.

    Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул заявил в соцсетях, что «новости плохие».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «мощнейший удар снес гостиницу «Аврора» в Кривом Роге, где базировались некие иностранцы».

    Репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале заявил: «Сообщают о прилете по гостинице в Кривом Роге. Интересно, кто же мог там быть? Наверное там не было западных офицеров? Или были?».

    Воздушная тревога также действует в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы прогремели в Сумах и Харькове.

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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт

    Мировые СМИ довольно негативно восприняли задержание Павла Дурова, которому французские власти инкриминируют тяжкие преступления, но с двумя заметными исключениями. Это Украина и сама Франция, где Павлу Дурову уже вынесли вердикт только на том основании, что он русский и «мог встретиться с президентом России в Азербайджане». Подробности

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    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

    Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, а максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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