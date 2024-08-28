Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Франция отказалась выдать визы двум россиянам для участия в Паралимпиаде
Франция отказалась выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпиаде
Правительство Франции отказалось выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Как говорится в сообщении, Франция отказала МПК и оргкомитету Игр в выдаче виз двум россиянам, что является недопустимым для страны, которая проводит Олимпийские и Паралимпийские игры и является шагом к политизации спорта, передает ТАСС.
Там добавили, что особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям.
Ранее оргкомитет Паралимпиады отказал российским журналистам в аккредитации.