Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.8 комментариев
Минобороны показало кадры из автобуса с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны показало новые кадры с вернувшимися из плена российских военными, которые были захваченных в Курской области. Они едут в автобусе и созваниваются с родными.
«Освобожденные из плена российские военнослужащие созвонились с родными и сообщили хорошие новости», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Да, наши ребята нас встретили. Кормят, все дела… Все нормально, едем домой. Я живой, здоровый, мама», – говорит один из военных.
Ранее российское оборонное ведомство уже показало первые кадры возвращения пленных из Курской области.
В субботу Минобороны сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.