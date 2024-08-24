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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 15:14 • Новости дня

    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области

    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеозапись возвращения 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военнослужащим раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее оборонное ведомство сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.

    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    24 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, российские силы освободили очередной населенный пункт на Курском направлении, они продолжают вести активные боевые действия и наносят противнику значительные потери, передает ТАСС.

    Ранее российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    23 августа 2024, 21:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщило Минобороны и опубликовало видео поражения техники.

    По информации из Telegram-канала ведомства, украинский БТР был обнаружен средствами воздушной разведки одного из подразделений «Северной» группировки, его уничтожили прямым попаданием «Ланцета».

    «В режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием бронетранспортера противника», – сообщило Минобороны.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    23 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Пушилин рассказал о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Курской области, находится в стабильном состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    На Международном форуме молодежного взаимодействия «Беларусь – Донбасс» в Ростове-на-Дону Пушилин сообщил, что Поддубный получает необходимое лечение, он идет на поправку, передает ТАСС.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве. Накануне президент России Владимир Путин созвонился с журналистом.

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    23 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    ООН встревожена ситуацией вокруг Курской и Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация, сложившаяся вокруг Курской и Запорожской атомных электростанций, вызывает серьезное беспокойство, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Обе АЭС находятся в зоне боевых действий, все должны быть встревожены этим фактом, заявил Дюжаррик в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    24 августа 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ в первые часы нападения на Курскую область попытались сорвать эвакуацию

    Смирнов рассказал об украинских обстрелах дорог во время эвакуации мирных жителей в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В первые часы нападения на Курскую область вооруженные силы Украины обстреливали дороги, мешая эвакуации мирных жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов рассказал, что не было возможности «подать» для эвакуации «автобусы большой вместимости», так как ВСУ «просто начали расстреливать дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

    В результате «во избежание каких-то больших жертв» эвакуацию пришлось проводить «на частном транспорте», транспорте добровольной народной дружины и администрации, а также «в пешем порядке».

    Напомним, бои в российском приграничье начались 6 августа. ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Действия ВСУ при этом серьезно усложнили эвакуацию мирных жителей. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян.

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    24 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области

    Кадыров рассказал, как шесть бойцов вывели из окружения 40 срочников в Курской области

    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности того, как шестеро российских военнослужащих вывели из окружения 40 срочников в Курской области.

    В своем Telegram-канале он указал, что четверо военнослужащих полка «Ахмат-Чечня» и двое пограничников с 6 августа находились на одном из участков границы.

    По словам Кадырова, российские военнослужащие приняли решение пробиваться к своим.

    «Эти ребята прошли в крайне сложных условиях несколько десятков километров», – рассказал глава Чечни, заметив, что военнослужащие шли в течение 18 дней они, преодолевая лесные массивы и заслоны противника.

    Более того, бойцы сумели спасти большую группу российских солдат в количестве 40 человек. Последние переданы своим командирам.

    Ранее стало известно о том, что бурятский десантник в Курской области вывел группу российских военнослужащих из окружения через лес.

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    23 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ проводят ротацию на Курском направлении, но продвинуться им не удается

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ проводят на Курском направлении ротацию и пытаются продвинуться, но им это не удается, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, обстановка рабочая, противник пытается продавиться там, где работает спецназ «Ахмат», но пока ему это не удается, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что ВСУ активно закапываются на определенных рубежах и занимаются перегруппировкой.

    «Появилась 95-я бригада, у нас как раз крайний пленный с 95-й бригады аэромобильной. Мы так полагаем, что в ротационном формате, но факт, что новые подразделения сюда тоже прибывают и что-то из того, что первым заходило сюда, тоже выводится», – отметил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    24 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Ударами авиации, огнем артиллерии за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии около Апанасовки, Вишневки, Борков, Краснооктябрьского, Кругленького, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, 1-й и 17-й бригад нацгвардии поблизости от Атинского, Глухова, Дружбы Журавки, Запселья, Калинова, Новой Слободы, Первомайского, Павловки, Садков, Свессы, Сум, Сыроватки, Чуйковки и Ямполя, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, 22 бронемашины, два арторудия, станция РЭБ «Буковель-AD» и РЛС контрбатарейной борьбы.

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 бронемашин, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

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    23 августа 2024, 20:03 • Новости дня
    «Мегамаркет» запустил программу поддержки жителей Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Маркетплейс «Мегамаркет» совместно с порталом Госуслуг запустил специальную программу для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, предоставив им бонусы на покупки и сформировав витрину товаров по сниженным ценам, сообщило Минцифры РФ.

    Как указали в Минцифры, инициатива по запуску таких сервисов исходила от самой компании «Мегамаркет». Пострадавшие жители региона могут получить 3 тыс. бонусов «Спасибо», которые можно использовать для приобретения необходимых товаров на платформе маркетплейса. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте «Мегамаркета» и оформить соответствующую заявку, передает ТАСС.

    Отмечается, что компания также собрала специальную витрину с товарами по сниженным ценам. Проект реализуется в партнерстве с программой лояльности «Сбер Спасибо» и при поддержке продавцов «Мегамаркета».

    В среду крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

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    23 августа 2024, 23:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало о работе совета по безопасности приграничных территорий

    Tекст: Антон Антонов

    От оперштабов при губернаторах в оперативную группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий поступило 43 вопроса, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны сообщило, что поддерживает связь с руководством приграничных территорий, работая «в режиме 24/7». От оперштабов Курской, Белгородской и Брянских областей подано 43 вопроса, они касаются основных «видов обеспечения группировки прикрытия государственной границы» – в частности, материально-технического, транспортного, военно-технического, медицинского, инженерно-строительного.

    Запросы отрабатываются в суточный срок; если решение не находят, министру обороны Андрею Белоусову подается срочный доклад, передает ТАСС.

    Курский оперштаб направил в совет 27 запросов, «14 вопросов решены». «Новые поступившие – в работе. В группировку поставлено необходимое количество теплоизоляционных накидок», – сказано в сообщении.

    Кроме того, реализованы все восемь запросов Белгородской области, новых не было. Брянский оперштаб также подал восемь запросов, которые касаются материально-технического обеспечения. Эти вопросы также были решены.

    Напомним, на прошлой неделе был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения войск, прикрывающих данные участки России.

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    23 августа 2024, 17:07 • Новости дня
    Хуснуллин оценил ход восстановительных работ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Курскую область, где вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым оценил ход восстановительных работ в пострадавших от обстрелов районах, а также обсудил перспективы развития региона.

    Как указал Смирнов в своем Telegram-канале, визит Хуснуллина в Курскую область состоялся в день 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Вместе со Смирновым они посетили пункты временного размещения вынужденных переселенцев и оценили ход эвакуации населения из приграничных районов, подвергшихся обстрелам.

    По словам врио губернатора, особое внимание было уделено ходу восстановительных и строительных работ. Несмотря на сложную обстановку, в тех районах, где не введен режим отселения, продолжается строительство дорог, жилых домов и объектов социальной сферы. «Уверен, что все объекты, возводимые в рамках национальных проектов, будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки», – подчеркнул Смирнов.

    Обсуждая перспективы развития региона, врио губернатора выразил уверенность, что после освобождения всех территорий Курская область не только наверстает, но и превзойдет намеченные планы. «Несмотря на все вызовы, регион не снижает темпов развития», – отметил он.

    Хуснуллин и Смирнов возложили цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. «Так сложилось, что сегодня, как и летом 1943 года, на нашей земле вновь идут бои, и снова мы видим, как горят танки с крестами. Но я уверен, что вскоре Курская область будет полностью освобождена, а пострадавшие районы восстановлены», – сказал Алексей Смирнов.

    Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению главы государства Владимира Путина.

    Вице-премьер России в своем Telegram-канале заявил, что он приехал в Курскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Кроме того, Хуснуллин и Смирнов составили план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Также обсудили вопросы развития региона, жилищного и дорожного строительства. «Несмотря ни на что, регион продолжит развиваться. Спасибо коллегам за слаженную работу! Находимся на постоянной связи, оперативно принимаем все решения», – подчеркнул он.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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