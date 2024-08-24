На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Кеннеди-младший обвинил Байдена в срыве переговоров между Россией и Украиной
Кеннеди-младший заявил о причастности Байдена к срыву переговоров между Россией и Украиной Джонсоном
Занимавший пост главы британского правительства Борис Джонсон в 2022 году сорвал переговоры между Россией и Украиной по указу президента США Джо Байдена, заявил Роберт Кеннеди-младший, который объявил о приостановке предвыборной кампании в США.
Кеннеди-младший заявил, что Джонсон отправился на Украину по указанию Байдена с целью вынудить Киев «разорвать мирный договор», который Украина и Россия «уже подписали». Кеннеди-младший подчеркнул, что договор мог бы вернуть мир в регион, передает ТАСС.
Напомним, Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании, поддержал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и принял участие в митинге Трампа в штате Аризона.
В 2023 году глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.