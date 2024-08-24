Кеннеди-младший принял участие в митинге Трампа в Аризоне

Tекст: Антон Антонов

Трамп объявил, что «рад поприветствовать» на митинге «замечательного человека». Кандидат от республиканцев заявил, что давно знает его и что тот «пользуется большим уважением». «Это Роберт Кеннеди-младший», – представил гостя Трамп.

Трамп назвал предвыборную кампанию Кеннеди-младшего очень успешной. По словам Трампа, если бы Кеннеди-младший решил бороться за номинацию от демократов, то мог бы обойти действующего главу американского государства Джо Байдена, передает ТАСС.

Сторонники Трампа встретили Кеннеди-младшего овациями, передает РИА «Новости».

Напомним, Кеннеди-младший объявил, что решил приостановить свою предвыборную кампанию и отказаться от участия в выборах в ряде штатов. При этом он поддержал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.



