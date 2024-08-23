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Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями
Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что четыре украинских дрона ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области и три – над территорией Курской области.
Ранее украинские беспилотники были сбиты в Белгородской области.