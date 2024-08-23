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    23 августа 2024, 07:21 • Новости дня

    Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что четыре украинских дрона ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области и три – над территорией Курской области.

    Ранее украинские беспилотники были сбиты в Белгородской области.

    22 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
    Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атакованный украинскими военными паром с цистернами с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае затонул, сообщил оперативный штаб региона.

    Очагов возгорания на территории самого порта нет, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

    Для ликвидации возгорания был привлечен 101 человек, 43 из них – от МЧС России, происшествию присвоен третий ранг пожара.

    Также в ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн.

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    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    22 августа 2024, 17:42 • Новости дня
    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»

    РЖД: Финская VR Group должна выплатить более 550 млн рублей неустойки за поезда «Аллегро»

    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финская компания VR Group обязана выплатить более 550 млн рублей в качестве неустойки за нарушение контрактов по проекту поездов «Аллегро», следует из заявления РЖД.

    Российские суды неоднократно выносили решения в пользу РЖД, обязывая финскую сторону продолжать исполнение заключенных договоров, подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».

    «За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн рублей», – заявили в РЖД.

    Поезда «Аллегро» были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, их эксплуатация планировалась до 2041 года.

    Ранее в РЖД заявили, что переход принадлежащих совместному с РЖД предприятию Karelian Trains и ходивших в Россию под брендом «Аллегро» поездов финскому государственному железнодорожному оператору VR был осуществлен без согласования с российским холдингом.

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    22 августа 2024, 20:44 • Новости дня
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома

    Кондратьев: Спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ»

    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе поисково-спасательных работ в порту «Кавказ» спасены 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома, продолжаются поиски еще двоих, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в Telegram-канале.

    На месте происшествия установлены боновые заграждения во избежание распространения топлива, поверхность воды обработали сорбентом, добавил Кондратьев.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Паром затонул.

    Коментарии (14)
    22 августа 2024, 17:31 • Новости дня
    Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
    Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные произвели атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    ВСУ совершили атаку на паром в порту «Кавказ», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба региона.

    На месте работают экстренные и специальные службы.

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    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

    Коментарии (11)
    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

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    22 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины

    ФСБ задержала в Крыму подготовленных к шпионажу трех агентов ГУР Украины

    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ задержала в Керчи и Севастополе подготовленных к диверсиям и шпионажу трех агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что один из агентов, гражданин России, был задержан в Севастополе. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, передает ТАСС.

    При задержании в автомобиле «шпиона» было обнаружено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано для минирования газопровода в Крыму в июле 2024 года.

    Также в Керчи задержали гражданина Молдавии, который сам вышел на связь с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал данные о местах дислокации военной техники и позиций ПВО Российской армии, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов ВСУ.

    Кроме того, ФСБ задержала завербованного украинской разведкой жителя Севастополя, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адреса высокопоставленных военнослужащих ВС России и данные об используемых ими автомобилях.

    Ранее ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае.

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    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

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    22 августа 2024, 19:00 • Новости дня
    Мирошник: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской области военными ВСУ
    Мирошник: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской области военными ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о расстрелах мирных жителей и других преступлениях украинских боевиков в Курской области есть в распоряжении у министерства иностранных дел, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил, что провел встречи с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка, передает ТАСС.  При проверке всех сведений подтвердилась информация о совершенных ВСУ преступных действиях. Есть данные о расстрелах людей, гражданских автомобилей, разрушении социальных учреждений и учреждений здравоохранения.

    «Все эти данные будут задокументированы и переданы на просмотр международной комиссии», – подчеркнул посол.

    В среду источник в медицинских службах сообщал, что при атаке ВСУ в Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения.

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    22 августа 2024, 17:45 • Новости дня
    Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского
    Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Того мира, о котором говорит Зеленский, скорее всего, достичь не удастся, считает чешский лидер, передает РИА «Новости».

    «Реальность будет несколько иной», – сказал он в интервью Novinky. Павел также заявил, что после мирных переговоров «Россия сохранит контроль над определенной частью Украины».

    Ранее Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине.

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    22 августа 2024, 21:58 • Новости дня
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

    Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана

    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введенный на территории Ленинградской области запрет на работу в такси для иностранцев коснется граждан не всех стран, сообщили в администрации региона.

    Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка».  Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.

    Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.

    Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.

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    22 августа 2024, 18:24 • Новости дня
    Киевский режим призвал жителей Димитрова эвакуироваться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти выступили с призывом к эвакуации жителей Димитрова (Мирнограда), находящегося в контролируемой Киевом территории ДНР, сказал и. о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк.

    К концу недели киевский режим постарается сделать «как можно больше для эвакуации», сказал Третьяк CNN, передает RT.

    По его словам, многие не собираются уезжать, «прячут детей» и предоставляют «ложную информацию о том, что дети давно уехали».

    У самого города и в его окрестностях ситуация остается напряженной, заключил чиновник.

    Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

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    22 августа 2024, 17:58 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive Джонсон выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России, передает РИА «Новости».

    Украина находятся в критической зависимости от западных поставок вооружений и боеприпасов, однако Запад уже не сможет продолжать оказывать ей такую же масштабную военную и финансовую помощь, как раньше, считает экс-аналитик ЦРУ.

    Эксперт также отметил снижение энтузиазма среди западных политиков и общественности по поводу дальнейшей поддержки Киева.

    Ранее Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима.

    Коментарии (4)
    22 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находилось 30 цистерн с топливом

    Глава Темрюкского района Бабенков: ВСУ атаковали 30 цистерн в порту «Кавказ»

    На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находилось 30 цистерн с топливом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В момент атаки украинских военных на железнодорожный паром в порту «Кавказ» на судне находилось 30 цистерн с топливом, заявил руководитель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

    Атака произошла в 16.30, ВСУ напали на железнодорожный паром, пришвартованный в порту «Кавказ», на нем было 30 цистерн с топливом, сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.

    Сейчас на месте ЧП работают 12 пожарных расчетов, три бригады скорой помощи, спасатели Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС».

    Уточняются данные о числе погибших членов экипажа парома и о пострадавших.

    Ранее оперштаб Кубани сообщил, что на место прибывают экстренные и специальные службы.

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