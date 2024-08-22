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Украинские беспилотники сбиты в Белгородской области
Силами ПВО над территорией Белгородской области сбиты два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку c использованием беспилотников около 21.00 мск.
Напомним, днем дежурными средствами ПВО над Белгородской областью также был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.